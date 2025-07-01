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«Всего в 2025 году на высокотехнологичные медицинские услуги предусмотрено 3,2 миллиарда тенге, это на 660 операций, из них за первый квартал года выполнено 171 операция на сумму 800 миллионов тенге» - рассказал Арыстанбек Утегулов, заместитель директора филиала по области Жетысу НАО «Фонд медицинского социального страхования».

За счет ОСМС высокотехнологичные операции в медучреждениях региона проводятся хирургами ежедневно.

«Причем, стоимость одной операции составляет несколько миллионов тенге, - отметил Утегулов. - К примеру, в областном кардиологическом центр за первый квартал текущего года выполнено 116 операций на сумму 642 миллиона тенге. Стоимость одной операции от 3 до 9 миллионов тенге. Это такие операции, как имплантация автоматического кардиовертера или дефибриллятора, двойное внутреннее маммарно-коронарное шунтирование, имплантация бивентрикулярного дефибриллятора, системы в целом - CRT-D».

Растет в регионе спрос и на услуги медицинской реабилитации – за первый квартал она оказана населению на сумму 360 миллионов тенге.