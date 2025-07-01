В области Жетысу 3,2 млрд тенге выделено на высокотехнологичные медуслуги

Здравоохранение
99
Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

Более 600 операций больным людям запланировано сделать на эти деньги, сообщает Kazpravda.kz 

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов иллюстративное

«Всего в 2025 году на высокотехнологичные медицинские услуги предусмотрено 3,2 миллиарда тенге, это на 660 операций, из них за первый квартал года выполнено 171 операция на сумму 800 миллионов тенге» - рассказал Арыстанбек Утегулов, заместитель директора филиала по области Жетысу НАО «Фонд медицинского социального страхования».

За счет ОСМС высокотехнологичные операции в медучреждениях региона проводятся хирургами ежедневно.

«Причем, стоимость одной операции составляет несколько миллионов тенге, - отметил Утегулов. - К примеру, в областном кардиологическом центр за первый квартал текущего года выполнено 116 операций на сумму 642 миллиона тенге. Стоимость одной операции от 3 до 9 миллионов тенге. Это такие операции, как имплантация автоматического кардиовертера или дефибриллятора, двойное внутреннее маммарно-коронарное шунтирование, имплантация бивентрикулярного дефибриллятора, системы в целом - CRT-D».

Растет в регионе спрос и на услуги медицинской реабилитации – за первый квартал она оказана населению на сумму 360 миллионов тенге.

«Еще одно важное направление – амбулаторное лекарственное обеспечение, - отметил Утегулов. - В этом году на амбулаторное лекарственное обеспечение в рамках ГОБМП и ОСМС предусмотрено 7,6 миллиардов тенге».

 

 

#здравоохранение #медицина

Популярное

Все
Распоряжение Главы государства о назначении
«Кайрат» стал лучшим клубом страны в 21-й раз!
На восстановление лесов потребуется около 10 лет
Прощай, Владимир Иванович!
Факультету журналистики ЕНУ – 15 лет
Мир, который принимает тебя
Путешествие в закулисье
Территория впечатлений
Ведущие нейрохирурги мира собрались в Астане
Обсуждены вопросы коллективной безопасности
Рейды против загрязнения города
Рыбаки приветствуют путешественников
Указ Президента Республики Казахстан о назначении
Указ Президента Республики Казахстан О мерах по совершенствованию системы государственного управления
Здесь финансируют стратегические бизнес-идеи
Библиотеки нового поколения
Закон Республики Казахстан О фондах целевого капитала и эндаумент-фондах (целевых капиталах)
Закон Республики Казахстан О территориальной обороне Республики Казахстан
В объективе камеры – глубинка
Интерпретировать, объяснять, расставлять акценты
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Закон Республики Казахстан
В Павлодаре выявлены грубые нарушения в работе филиала Национального центра экспертизы
На краю пропасти: как остановить человека от последнего шага
Очередной циклон с дождями и грозами надвигается на Казахстан
Президент подписал закон об амнистии к 30-летию Конституции РК
Из Рабочего поселка – в Париж
Когда региональная сила становится мировым аргументом
«Голос Турана-2025» собирает друзей
В Казахстане дети все чаще рождаются с врожденными патологиями
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
К 1 января 2026 года Минтруда пересмотрит размер минимальной заработной платы
Состоялся телефонный разговор Президента Казахстана с Эмиром Катара
Введена в строй новая подстанция
55 млн сеянцев высадили в лесном фонде Костанайской области за 4 года
В Казахстане стремительно растет интерес к исламским финансовым инструментам
Премии, гранты и благодарности получили журналисты от Президента
Спасатели учат детей правилам поведения при ЧС
Фарид Алиев: Реализация концепции «Закон и Порядок» должна носить системный характер
Международный фестиваль детских театральных коллективов завершился в Таразе
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Назначен новый министр обороны Казахстана
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Новый завод открыли в Атырау
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
В Уральске реконструируют набережную
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы
В Актобе построен новый завод по производству агрохимикатов

Читайте также

На возвращенные активы в Карагандинской области строят 51 о…
В Казахстане 74% врожденных пороков сердца у плода выявляют…
Алматинские хирурги спасли недоношенного ребенка с сердечно…
В Казахстане расширяются виды медпомощи для незастрахованны…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]