Конференцию открыл ветеран отрасли, председатель Ассоциации индустрии туризма и отдыха Шынарбек Батырханов, напомнивший, что необходимость более пристального внимания к развитию этой сферы особо отмечал в своих выступлениях на открытии Всемирных игр кочевников и в ходе четвертого заседания Национального курултая Глава государства.

Стоит отметить, что, помимо представителей Министерства туризма и спорта, местной власти и турбизнеса, в обсуждении отраслевых задач нынче приняли также участие ученые. Приветствуя гостей, заместитель акима Акмолинской области Ернар Жаркешов сообщил, что регион входит в топ-5 локомотивов в сфере туризма, его доля в оказании туристских услуг в стране составляет более девяти процентов.

В туристский кластер входят 650 хозяйствующих субъектов, в которых занято более 21 тыс. человек. Общий турпоток в Щучинско-Боровскую курорт­ную зону (ЩБКЗ) в прошлом году составил 1,3 млн человек, объектами размещения оказано услуг на сумму свыше 27 млрд тенге. Причем туризм в регионе развивается с акцентом на концепцию круглогодичного предоставления соответствую­щих услуг.

В свою очередь заместитель председателя Кazakh Tourism Даниель Сержанулы заявил, что современный туризм – это не только количество туристов, посещающих ту или иную дестинацию. Главное, чтобы экономический эффект от увеличивающихся потоков ощущало местное население, не разрушались природные и исторические памятники. Он также напомнил: у большинства казахстанцев Бурабай ассоциируется прежде всего с живописной природой. Однако здесь имеются и историко-культурные памятники, которые важно сохранять.

Уровень развития туристичес­кой отрасли Казахстана достиг той стадии, когда необходим научно обоснованный подход к дальнейшему росту, считает управляющий директор департамента туризма НПП «Атамекен» Дамиля Кунанова. По ее словам, крайне важно, чтобы все, кто развивает сферу туризма, получали профессиональные рекомендации, основанные на исследованиях и аналитике. Известно, что по поручению Президента РК в стране разрабатывается План комплексного развития трех курортных зон. План по ЩБКЗ уже утвержден.

Одним из ключевых событий пленарной сессии стало выступление гостя из Москвы, доктора педагогических наук, президента МОО «Международная Академия детско-юношеского туризма и краеведения им. А. А. Остапца-Свешникова» Дмитрия Смирнова. Тема его доклада «Методологическое сопровождение детско-юношес­кого туризма и краеведения в современном мире: опыт международного партнерства».

– Сегодняшние дети – завт­рашние потребители туристского продукта, и воспринимать они его будут так, как их научат, – подчеркнул докладчик.

Он также остановился на особенностях кластерного подхода, подразумевающего комплекс­ное развитие территорий – от инфраструктуры до сервиса. Особое внимание, считает экс­перт, следует уделять подготовке кадров.

– Одна из главных бед туристического бизнеса России и стран СНГ – неспособность обеспечить отдыхающих качест­венным обслуживанием, как это принято за рубежом. Без квалифицированного персонала, высокого уровня сервиса туристский потенциал не будет реализован в полной мере, – отметил спикер.

Доктор педагогических наук, профессор Евгений Никитинский рассказал о перспективах международного сотрудничества стран Каспийского бассейна в сфере развития круизного туризма. Возможности организации круизов по Каспию из Казахстана с посещением Ирана, Азербайджана, Туркменистана и России рассматриваются с 2001 года. Создание круиз­ной программы в республике планируется на базе международного порта Актау, который сегодня может принимать пассажирские теплоходы.

Особое внимание привлекло выступление академика, доктора биологических наук, профессора, директора Регионального института прикладных исследований и инновационных проектов Кокшетауского университета им. Ш. Уалиханова Абильжана Хусаинова, акцентировавшего внимание на экологическом аспекте развития туризма.

В 2018 году специалисты возглавляемого им института провели комплексное исследование экологического состояния территории Национального парка. И если атмосферный воздух показал низкий уровень загрязнения, то экологичес­кое состояние рекреационных озер Бурабая уже тогда вызвало серьезные опасения. Кроме того, в почве и растительности вдоль автодорог курортной зоны зафиксировано повышенное содержание свинца, свидетельствующее о высокой плотности транспортных потоков. Однако вопрос о запрете или ограничении движения автотранспорта по территории курортной зоны до сих пор остается открытым.

Многие представители местной флоры и фауны занесены в Красную книгу. Однако уникальные природные места находятся под негативным влиянием многочисленных пеших маршрутов, проложенных без учета экологических норм. Ученый настоятельно рекомендовал поочередно закрывать на два-три года исхоженные марш­руты. Высокая рекреационная нагрузка губительна для природы, подчеркнул профессор.

Продолжилась конференция секционными заседаниями, на которых участники обсудили наиболее актуальные вопросы отрасли. Большое внимание было уделено проблемам и путям развития внутреннего туризма в Казахстане.

Предприниматель из Сандыктауского района Александр Коренецкий, к примеру, поднял проблему неравномерности развития туристических зон, когда одни места перегружены, а в других, в частности в их местности, где также много заповедных и очень красивых мест, туристов почти нет. Особенно зимой.

Предприниматель владеет туристическим комплексом, который в минувший зимний период пришлось закрыть. А ведь фишка этого района в том, что снег там выпадает в конце октября и лежит до середины апреля. Здесь в первое воскресенье апреля ежегодно проходит традиционный республиканский лыжный забег среди любителей и профессионалов «Белый марафон», посвященный земляку, серебряному призеру XV зимних Олимпийских игр Владимиру Сахнову. А сколько можно было бы проводить других лыжных соревнований в этих живописных местах?

Организатор туристского бизнеса обратил внимание и на такую проблему: местные жители, желающие стать инструкторами, не имеют возможности пройти обучение и получить нужный сертификат.