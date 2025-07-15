По поручению Президента проводится оценка состояния курортных зон, выявление проблемных участков и мониторинг туристских проектов. Правительственная делегация уже посетила с этой целью ряд объектов, расположенных в городе Конаеве, на озерах Алаколь и Балхаш.

Как показал инспекционный осмотр, в курортной зоне Конаева сохраняется ряд проблем. В том числе базовые условия для туристов отсутствуют на ряде общественных и частных пляжей (нет туалетов, урн, буйков, ограждений, спасательных вышек и так далее). Одной из причин такого положения является слабая мотивация для внедрения стандартов качества.

Имеющиеся проблемные вопросы, как отмечают в Министерстве туризма и спорта, указывают на необходимость ужесточения стандартов, усиления контроля, повышения координации между службами на местах. Актуальны и вопросы экологической культуры туристов – данный аспект включен в повестку общенациональной акции «Таза Қазақстан».

– Со стороны власти важно не просто устранить текущие проблемы, а системно навести порядок и создать условия, соответствующие ожиданиям граждан. Туризм – лицо страны. При строительстве в таких природных зонах, как Алаколь, Капшагай, Балхаш, необходимо учитывать подвижность береговой линии, закладывать охранные зоны, вести разъяснительную работу с населением. За все это несут ответственность местные исполнительные органы, – отметил заместитель Премьер-министра Ермек ­Кошербаев, возглавивший правительственную делегацию в рабочей поездке.

Вместе с тем Алматинская область имеет большой потенциал как туристическое направление, и в регионе уже реализуются перспективные инвестиционные проекты. Среди них – туристско-спортивно-развлекательный комплекс ASP Arena, а также курортно-развлекательный пляж международного уровня на берегу Капшагайского водохранилища в Конаеве (реализация данного проекта рассчитана на 2025–2027 годы).

Правительственная делегация посетила также курортную зону озера Алаколь в областях Абай и Жетысу. Там в ходе проверки тоже выявлен ряд системных проблем: на отдельных пляжах отсутствуют санитарные узлы, душевые, контейнеры для мусора, буйки и ограждения; наблюдается недостаточный контроль за водным транспортом; ощущается нехватка спасательных вышек и объектов информационного сопровождения. Нарушаются базовые стандарты безопасности.

– Повышение качества туристских услуг – одна из приоритетных задач в развитии отрасли. Несмотря на рост потока туристов, в ряде курортных зон стандарты обслуживания не соответствуют современным требованиям. Министерством прорабатываются поправки в Закон «О туристской деятельности», предусматривающие внедрение обязательных стандартов, расширение полномочий и развитие инфраструктуры. Это позволит создать системную основу для обеспечения безопасности, комфорта и высокого уровня сервиса. Наша главная задача – сделать отдых в Казахстане качест­венным и безопасным для каждого граж­данина, – подчеркнул министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов.

Кроме того, министр туризма и спорта посетил курортную зону озера Балхаш в Карагандинской области.

Запуск трассы Караганда – Балхаш значительно улучшил транспортную доступность основных туристических зон, и это привело к резкому росту турпотока – только в «длинные выходные» с 5 по 7 июля озеро посетили свыше 60 тыс. туристов, в то время как за весь 2024 год курорт принял всего порядка 140 тыс. туристов.

– Ежегодно число внутренних туристов растет. Развитие транспортной инфраструктуры положительно повлияло на турпоток. Хорошие дороги стимулируют поездки, и здесь важно применить комплексный подход к развитию региона, – отметил Ербол Мырзабосынов, также подчеркнув, что меры по развитию туризма должны реализовываться системно, по всем турдестинациям страны.

Предпринимаются меры по обеспечению качественным водоснабжением туристов и населения города – ведется реконструкция внутригородских водопроводных сетей, курортные зоны подключают к новой магистральной системе. В поселках Торангалык и Шубартубек начато строительство магистрального водовода.

В поселке Шубартубек установлено модульное помещение для постов полиции, ЧС и медпомощи. Организовано дежурство спасателей на водоемах.

Актуальным остается вопрос классификации отелей: так же, как на Капшагае и Алаколе, единицы имеют подтвержденную звездность. Это затрудняет контроль за качеством услуг и состоянием прилегающих территорий и пляжей.

По итогам проверки местным исполнительным органам, в зоне ответственности которых находятся курортные зоны, даны контрольные сроки по устранению выявленных нарушений. Министерством запланирована повторная проверка.