Туркестан номинирован на звание культурной столицы исламского мира

13–14 мая 2026 года в Казани проходит 15-я сессия Генеральной конференции Организации исламского мира по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

В ходе мероприятия участники рассмотрели отчет о деятельности Организации за 2020–2025 годы, а также обсудили Стратегический план ИСЕСКО на 2026–2029 годы, определяющий ключевые приоритеты дальнейшего развития Организации.

Одним из важных итогов для Казахстана стало выдвижение кандидатуры Туркестана на получение статуса культурной столицы исламского мира в 2027 году. Выступая на конференции, вице-министр культуры и информации РК Рустам Али отметил, что в последние годы в Список наследия исламского мира были включены три казахстанские номинации — традиционная игра «Тоғызқұмалақ», орнаментальное искусство «Ою-Өрнек» и традиция устной поэзии «Қармақшы жыраулары».

Кроме того, казахстанская сторона анонсировала проведение в 2026 году в Алматы II Международной конференции, посвященной вкладу аль-Фараби в историю человечества. Мероприятие будет организовано совместно с ИСЕСКО. Отметим, что Генеральная конференция ИСЕСКО проводится раз в четыре года. В этом году форум проходит в гибридном формате и объединил представителей всех 53 государств-членов Организации.

