Посвященную Леонардо да Винчи выставку проведут в Астане

269

В числе экспонатов — летательные аппараты, инженерные конструкции, военные машины и устройства, опередившие свое время

Фото: пресс-служба акимата Астаны

С 19 мая по 30 сентября во Дворце мира и согласия будет проходить международная выставка «Leonardo da Vinci: Genius of the Renaissance», посвященная жизни и научным изысканиям знаменитого Леонардо да Винчи, передает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

В столицу из музеев Рима и Флоренции доставили более 40 полноразмерных моделей механизмов, созданных на основе чертежей и записей из знаменитых Кодексов Леонардо да Винчи. В числе экспонатов — летательные аппараты, инженерные конструкции, военные машины и устройства, опередившие свое время. Позже эти изобретения стали основой для современных технологий.

Выставка занимает площадь около 3 тысяч квадратных метров. Пространство разделено на зоны: Воздух, Вода, Земля и Огонь. Это позволит посетителям глубже понять, как Леонардо изучал силы природы, движение, анатомию человека и законы механики.

Отдельная секция посвящена репродукциям самых известных полотен художника. Выставка оформлена в современном мультимедийном формате. LED-туннели, цифровые проекции и голографические инсталляции визуализируют идеи Леонардо да Винчи и показывают, как могли бы работать его изобретения.

Выставка организована при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан и акимата Астаны. Реализатором проекта выступает компания «Астана Концерт».

Выставка работает ежедневно без выходных с 10:00 до 20:00. Адрес: проспект Тәуелсіздік, 57, Дворец мира и согласия.

 

#выставка #экспонаты #Леонардо да Винчи

Популярное

Все
О делах ратных и мирных
Голос Олжаса
От отдыха дикарем к полноценному комфорту
Когда оживает история
С акцентом на долгосрочные связи
Не наставлениями, а личным примером
Случайная встреча длиною в жизнь
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Новая архитектура государства
Продолжится ремонт вокзалов и дорог
Песни, ставшие судьбой
От сеялки до спутника
От традиционного патриархата – к партнерству
Заложили экопарк
Соединяя города и страны
Пять лет на защите прав граждан
И связист, и волонтер
Незаконное строительство многоквартирных ЖК выявили в Астане
Спасибо, труженики тыла!
Музыкальный перформанс в честь Дня Победы организовали в общественном транспорте Астаны
Военные музыканты исполнили песни военных лет для Бибигуль Тулегеновой
Бектенов, Ашимбаев и Кошанов почтили память погибших в годы войны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Спектакль «Алия» представили в Астане ко Дню Победы
День матерей отмечают в Казахстане
Спикер Сената возложил цветы к памятнику Рахимжану Кошкарбаеву
Возвращение в элиту
Спикер Мажилиса возложил цветы к памятнику Талгату Бигельдинову
Основное ЕНТ стартовало в Казахстане: что важно знать абитуриентам
На днях в Зубцовском районе Тверской области были найдены останки солдата Кенемана Дидарбекова
Студенты помогают пенсионерам освоить онлайн-сервисы
На казахстанско-узбекской границе наблюдается скопление людей
Жалгас Кайролла выиграл «золото» домашнего турнира по дзюдо
Память легендарного генерала Ивана Панфилова почтили в Астане
Слово об отважной Алие
Токаев посетил военный парад в честь Дня Победы в Москве
В Алматы почтили память генерала армии Сагадата Нурмагамбетова
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Серебро с золотым отливом
Казахстан предложил Всемирному банку провести конференцию по устойчивому экономическому росту
Путь писателя и государственного деятеля
Нотр-Дам в... Шымкенте
Задача – возвращение в элиту
«Махаббат» превращает нити в чувства
В Казахстане стартовала тематическая неделя к Национальному дню книги
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Токаев выразил соболезнование семье народного артиста Есмухана Обаева
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
Голос тишины: о чем «говорят» черно-белые картины
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Над городом плывет шашлычный дым
Вручены государственные награды от имени Президента
Адвоката осудили за мошенничество и подстрекательство к даче взятки в области Ұлытау

Читайте также

Когда оживает история
Голос Олжаса
О делах ратных и мирных
В Астане несколько улиц закроют из-за ремонтных работ

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]