Посвященную Леонардо да Винчи выставку проведут в Астане

В числе экспонатов — летательные аппараты, инженерные конструкции, военные машины и устройства, опередившие свое время

Фото: пресс-служба акимата Астаны

С 19 мая по 30 сентября во Дворце мира и согласия будет проходить международная выставка «Leonardo da Vinci: Genius of the Renaissance», посвященная жизни и научным изысканиям знаменитого Леонардо да Винчи, передает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

В столицу из музеев Рима и Флоренции доставили более 40 полноразмерных моделей механизмов, созданных на основе чертежей и записей из знаменитых Кодексов Леонардо да Винчи. В числе экспонатов — летательные аппараты, инженерные конструкции, военные машины и устройства, опередившие свое время. Позже эти изобретения стали основой для современных технологий.

Выставка занимает площадь около 3 тысяч квадратных метров. Пространство разделено на зоны: Воздух, Вода, Земля и Огонь. Это позволит посетителям глубже понять, как Леонардо изучал силы природы, движение, анатомию человека и законы механики.

Отдельная секция посвящена репродукциям самых известных полотен художника. Выставка оформлена в современном мультимедийном формате. LED-туннели, цифровые проекции и голографические инсталляции визуализируют идеи Леонардо да Винчи и показывают, как могли бы работать его изобретения.

Выставка организована при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан и акимата Астаны. Реализатором проекта выступает компания «Астана Концерт».

Выставка работает ежедневно без выходных с 10:00 до 20:00. Адрес: проспект Тәуелсіздік, 57, Дворец мира и согласия.