фото с сайта акимата Астаны
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Турнир по волейболу для молодежи без профессии прошел в Астане

Финал турнира по волейболу в рамках проекта «NS Жас Жігер» прошёл в столице. В турнире приняли участие представители NEET, то есть молодых людей, которые не учатся и не имеют заработка, передает официальный сайт городского акимата. 

Цель проекта «NS Жас Жігер» – социализация и развитие молодежи. Сегодняшний турнир был организован для поддержки лиц категории NEET - молодых людей, которые в силу разных обстоятельств не учатся и не имеют постоянного заработка.

«Я очень рад, что мне довелось участвовать в этом турнире. У меня не так много возможностей вести активную социальную жизнь. Многие ребята, которые не работают, знают, что если нет профессии, то реализовывать себя в обществе становится сложнее. Но сегодня я почувствовал себя частью чего-то масштабного и интересного, спасибо организаторам турнира за это», - сказал один из участников Николай Назаренко.

По итогам турнира 40 человек были награждены денежными призами и сертификатами. Среди звездных гостей, вручавших награды, были казахский силач, рекордсмен Книги Гиннеса и четырехкратный рекордсмен мира по силовым номерам Сергей Цырульников, мастер спорта по рукопашному бою Темир Спатаев и основатель Street Workout Kazakhstan Айтым Жакупов.

Стоит отметить, что в рамках проекта «NS Жас Жігер» до конца текущего года запланированы такие мероприятия, как турниры по футболу среди молодежи категории NEET и разъяснительные работы с участием социологов и психологов в специализированных школах для трудных подростков.

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