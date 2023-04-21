Творческая встреча с читателями

В рамках Евразийской международной книжной выставки, проходящей в эти дни в Выставочном центре «ЭКСПО» Астаны, состоялась творческая встреча с известным публицистом Бигельды Габдуллиным. И наш корреспондент попросил его поделиться своими впечатлениями о встрече и рассказать о цели проведения мероприятия.

И вот что он сказал:

«На эту большую книжную выставку меня пригласил руководитель издательства «Фолиант» Нурлан Сарсенбинович Исабеков, который и организовал это международное мероприятие. Я любезно согласился принять участие, понимая, что это весьма нужное дело для творческого человека.

Как известно, любая книга начинается с автора. Его фантазия заставляет человека грустить, радоваться, рассуждать, думать. Я думаю, автору не стоит упускать такой шанс встретиться с читателями, поделиться своими мыслями, творческой лабораторией.

Мне, как автору таких книг, как «Серьезный разговор», «Великое кочевье», «СИЗО», всегда интересна обратная связь с читателями, приятно отвечать на вопросы, рассказывать об истории создания своих работ.

Сама жизнь сегодня требует от читателей устойчивой и ясной жизненной позиции, способности анализировать и оценивать происходящее вокруг. Поэтому именно творческие встречи приносят пользу не только самому автору, но и читателям, являясь благодатной средой для формирования у них собственного мнения о прочитанном, расширения общего кругозора.

Автору всегда приятно, когда люди интересуются его произведениями, чувствовать, что они не безразличны к ним. Представляя собой соединяющее звено между автором и читателем, между литературой и жизнью, оценка читателя способствует переносу прекрасного из литературы в действительность, в практическую и духовную жизнь человека. И тогда нравственно-эстетический опыт творца, запечатленный в произведении, читатель соотносит со своим жизненным опытом. Оценка произведения позволяет человеку разделить или отвергнуть авторское мировосприятие, в литературных героях увидеть и оценить себя, а в себе обнаружить и оценить черты героев.

Все это говорит об огромном воспитательном потенциале таких творческих встреч. Они дают возможность человеку включить произведения автора в свой жизненный и культурный контекст, дабы разобраться в реалиях своей жизни, оценить свою деятельность, деятельность окружающих, явления окружающей жизни.

Я доволен встречей: пришло немало людей. Меня порадовал сам факт любознательности читателей, они живо интересуются нынешним литературным процессом, развитием современной журналистики. Особенно понравились вопросы читателей».