Творческий коллектив «Жассарбаз» завоевал Гран-при на международном конкурсе в Ташкенте

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

Поездка оказалась для юных артистов особенно успешной. Коллектив завоевал главный приз — Гран-при, а также первое место в номинации «Лучший народный танец» в возрастной категории от 7 до 13 лет.

— Это не первое достижение нашего коллектива на международной арене. Ребята возвращаются из Ташкента вдохновлёнными и полными новых идей. Такие конкурсы дают детям ценный творческий опыт и открывают новые горизонты для развития, — отметила художественный руководитель студии, сержант 3 класса Альмира Асылбекова.

Всего в международном конкурсе приняли участие 36 творческих коллективов. Отметим также, что детская творческая студия «Жассарбаз» была создана в 2022 году по инициативе министра обороны. Сейчас в ней занимаются около 200 детей по таким направлениям, как хореография, актерское мастерство, вокал и игра на домбре.