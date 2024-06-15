Тысячи деревьев высадили в Мангистауской области

Таза Казахстан
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Ирина Логвинова

Акция не оставила равнодушными жителей даже самых отдаленных районов

фото Центра общественных коммуникаций Мангистауской области

Сегодня даже самые дотошные чиновники сбились со счету: назвать точное количество участников акции «Таза Қазақстан», подвести итоги по вывезенному мусору, посадкам пока сложно – цифры растут в геометрической прогрессии.

Так, в Мунайлинском райо­не Мангистауской области в акции принимают участие порядка двух тысяч сотрудников предприятий и неравнодушных сельчан. Самыми первыми и активными стали жильцы 13 домов в селе Мангистау, которые заселились десять лет назад. Они высаживают деревья, в том числе плодовые, убирают во дворах и подъездах домов. Люди даже установили топчаны: теперь аксакалам и детям есть где присесть.

– В рамках акции «Таза Қазақстан» мунайлинцы вывезли около 800 кубов мусора, высадили 900 деревьев. И работы продолжаются, – рассказал заместитель акима Мунайлинского района Нурхан Мустафаев.

Еще 1 000 саженцев высадили в центральном парке села Сайына Шапагатова Тупкараганского района. Там акция прошла также активно. Деревья стали подарком родному краю от компании-спонсора. Парк пополнился 214 саженцами туи, 59 – американских кленов. Еще высадили 207 осин, 69 тутовых деревьев, 65 кленов и других насаждений.

– Уходом за привитыми саженцами занимается областной экспериментальный ботаничес­кий сад, которому под опеку до 2025 года передана территория парка площадью 0,7 гектара, – пояснил заместитель акима района Дидарбек Жантуаров.

Свое любимое место отдыха есть и в Бейнеуском районе. Это парк «Каракум» в селе Боранкул, где в рамках экологической акции «Таза Қазақстан» проведены субботники.

В экоакции приняли участие бойцы отряда «Жасыл ел», сельская молодежь, работники акимата. Вместе дружно вычис­тили от мусора и сухой травы всю территорию парка.

– Парк «Каракум» был построен в 2023 году с помощью меценатов. Сейчас это место стало зоной отдыха, где жители села проводят свободное время, – делится аким Боранкула Айтбай Сиык.

А в Актау к акции «Таза Қазақстан», помимо прочих, присоединились школьники. Это учащиеся Назарбаев Интеллектуальной школы, которые во дворе учебного заведения высадили 50 деревьев – ясеней и гледичий. Им помогали предприниматели, представители управления природных ресурсов и регулирования природопользования, а также отдела ЖКХ Актау и компании Green City Aktau. Участники мероприятия были обеспечены необходимым инвентарем со стороны подрядной компании.

– Мы не просто посадили деревья – мы их поливаем и удоб­ряем. Есть специальный проект по их подготовке: удобрения делаем из остатков пищи, оставленных на кухне. Думаю, что подобные экологические акции надо организовывать чаще, ведь все мы несем ответственность за поддержание чистоты в городе, – сказал ученик 11-го класса НИШ Дамир Нурланов.

Экологическая акция «Таза Қазақстан» развернулась и на территории Мангистауского района. Так, в селе Онды посадили 1 000 плодовых деревьев.

Высаженные деревья, которые привезли из ботанического сада Актау, образовали целый парк. Он разбит на площади 100 гектаров. В деле по озеленению села были задействованы меценаты. У подножия горы Каратау они выкопали скважину глубиной 100 метров и установили систему капельного орошения.

Производственными учреждениями установлены два резервуара для сбора воды объемом 50 кубов и вагончик для отдыха садовода. Создан производственный кооператив «Онды бағы». Работы по ограждению территории проводились при спонсорской поддержке местных промышленных предприя­тий и с привлечением средств из местного бюджета.

В акимате района отмечают, что это только начало. В планах – посадить 100 000 плодовых деревьев и обеспечить работой сотни человек.

#акция #экология #субботник #деревья #Таза Қазақстан

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