Тюремные сроки получили криптовалютчики в Астане

Вступил в силу приговор в отношении двух «предпринимателей», которые на протяжении 2 лет занимались обменом цифровых активов, не имея на то лицензии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на горсуд Астаны
27 декабря 2023 года они были осуждены по факту осуществления незаконной предпринимательской деятельности, без регистрации в МФЦА, без лицензии, с извлечением дохода в особо крупном размере.
В 2021-2023 годах они обменивали цифровые активы USDT на платформе «Binance» за незаконное денежное вознаграждение, с извлечением дохода в размере свыше 7 млрд тенге.
Суд приговорил их к 3 и 2,5 годам соответственно, с учетом их роли в совершении преступления:
Осужденным назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с оборотом необеспеченных цифровых активов, сроком на 7 лет.
Не соглашаясь с данным приговором, осужденные и их адвокаты обжаловали его, просили оправдать их.
Так как вина осужденных доказана показаниями свидетелей, сведениями по кошелькам на платформе «Binance», заключением экспертизы, а также негласными следственными действиями, приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу.