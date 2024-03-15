Тюремные сроки получили криптовалютчики в Астане

Суд
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Вступил в силу приговор в отношении двух «предпринимателей», которые на протяжении 2 лет занимались обменом цифровых активов, не имея на то лицензии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на горсуд Астаны

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

27 декабря 2023 года они были осуждены по факту осуществления незаконной предпринимательской деятельности, без регистрации в МФЦА, без лицензии, с извлечением дохода в особо крупном размере.

В 2021-2023 годах они обменивали цифровые активы USDT на платформе «Binance» за незаконное денежное вознаграждение, с извлечением дохода в размере свыше 7 млрд тенге.

Суд приговорил их к 3 и 2,5 годам соответственно, с учетом их роли в совершении преступления:

Осужденным назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с оборотом необеспеченных цифровых активов, сроком на 7 лет.

Не соглашаясь с данным приговором, осужденные и их адвокаты обжаловали его, просили оправдать их.

Так как вина осужденных доказана показаниями свидетелей, сведениями по кошелькам на платформе «Binance», заключением экспертизы, а также негласными следственными действиями, приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу.

#Астана #суд #криптовалюта #незаконный доход

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