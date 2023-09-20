У каждого своя дорога

В книге собраны публицистические статьи, интервью, размышления, взгляды известного журналиста-публициста, общест­венного деятеля Кенжеболата Жолдыбая, опубликованные в печати в последние годы жизни, написанные на казахском и русском языках. Всесторонне освещены общественно-политические вопросы, которые были актуальными в третьем десятилетии периода независимости Казахстана. Автор в своих трудах подчеркивает важность сохранения общечеловеческих ценностей, таких как честный труд, чистота совести и нравственность.

Участвовавшие в презентации гости – известные государственные и общественные деятели, друзья, коллеги – вспоминали Кенжеболата Жолдыбая как человека очень энергичного, находившегося в постоянном поис­ке, как писателя и публициста, очень остро реагирующего на окружающую несправедливость, сущест­вующие проблемы, но в то же время очень переживающего за соблюдение и популяризацию моральных ценностей в обществе.

Об этом в своих выступлениях говорили депутат Сената Парламен­та, президент Клуба главных редакторов Бибигуль Жексенбай; известный общественный деятель Мухамбет Копеев; ученый Серик Негимов; академик, генеральный директор ТОО «Қазақ газеттері» Дихан Камзабекулы; писатель Жолтай Алмашулы и другие.

Кенжеболат Жолдыбай – уроженец поселка Жезды, который, как говорил сам Кенжеболат-аға, появился на карте мира благодаря ученому-геологу с мировым именем Канышу Сатпаеву, открывшему Жездинское месторождение марганца. Свое поздравительное письмо по случаю презентации книги в адрес супруги писателя Тукен Курганбековны и участников встречи прислал аким области Улытау Берик Абдигалиевулы, которое зачитал известный журналист, член Клуба главных редакторов Канат Ауесбай.

Большинству казахстанцев Кенжеболат Махмутович извес­тен как журналист и медиаменеджер. Он работал заместителем главного редактора республиканской газеты «Казахстанская правда», руководителем представительства ОАО «Заң» в городе Астане, первым заместителем председателя АО «РТРК «Казахстан», вице-президентом АО «Национальная компания Каз­информ», гендиректором информ­агентства «Sunna.kz», был советником генерального директора «ОРТ + Евразия», президентом РОО «Клуб главных редакторов». Под его авторством свет увидели книги «Бұл жылдардың мен де бір куәсі», «Мұратымыз: жер, ниет, ар тазалығы», «Время жить и творить», «Қазақстан-2030: Болашақтың бағдаршамы», «Притяжение Родины», «Өткен күнде белгі бар», «Ғибратты ғұмыр», «Әркімнің жолы – әртүрлі сапар».

Организаторами мероприятия выступили Клуб главных редакторов Казахстана, факультет журналистики и политологии ЕНУ им. Л. Н. Гумилева при поддержке Научной библиотеки ЕНУ им. Л. Н. Гумилева.