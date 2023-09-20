У каждого своя дорога

Статьи
178
Аяжан Газиз

В Астане прошла презентация книги известного журналиста, политолога Кенжеболата Жолдыбая под названием «Әркімнің жолы – әртүрлі сапар» («Дорога каждого – разные пути»).

В книге собраны публицистические статьи, интервью, размышления, взгляды известного журналиста-публициста, общест­венного деятеля Кенжеболата Жолдыбая, опубликованные в печати в последние годы жизни, написанные на казахском и русском языках. Всесторонне освещены общественно-политические вопросы, которые были актуальными в третьем десятилетии периода независимости Казахстана. Автор в своих трудах подчеркивает важность сохранения общечеловеческих ценностей, таких как честный труд, чистота совести и нравственность.

Участвовавшие в презентации гости – известные государственные и общественные деятели, друзья, коллеги – вспоминали Кенжеболата Жолдыбая как человека очень энергичного, находившегося в постоянном поис­ке, как писателя и публициста, очень остро реагирующего на окружающую несправедливость, сущест­вующие проблемы, но в то же время очень переживающего за соблюдение и популяризацию моральных ценностей в обществе.

Об этом в своих выступлениях говорили депутат Сената Парламен­та, президент Клуба главных редакторов Бибигуль Жексенбай; известный общественный деятель Мухамбет Копеев; ученый Серик Негимов; академик, генеральный директор ТОО «Қазақ газеттері» Дихан Камзабекулы; писатель Жолтай Алмашулы и другие.

Кенжеболат Жолдыбай – уроженец поселка Жезды, который, как говорил сам Кенжеболат-аға, появился на карте мира благодаря ученому-геологу с мировым именем Канышу Сатпаеву, открывшему Жездинское месторождение марганца. Свое поздравительное письмо по случаю презентации книги в адрес супруги писателя Тукен Курганбековны и участников встречи прислал аким области Улытау Берик Абдигалиевулы, которое зачитал известный журналист, член Клуба главных редакторов Канат Ауесбай.

Большинству казахстанцев Кенжеболат Махмутович извес­тен как журналист и медиаменеджер. Он работал заместителем главного редактора республиканской газеты «Казахстанская правда», руководителем представительства ОАО «Заң» в городе Астане, первым заместителем председателя АО «РТРК «Казахстан», вице-президентом АО «Национальная компания Каз­информ», гендиректором информ­агентства «Sunna.kz», был советником генерального директора «ОРТ + Евразия», президентом РОО «Клуб главных редакторов». Под его авторством свет увидели книги «Бұл жылдардың мен де бір куәсі», «Мұратымыз: жер, ниет, ар тазалығы», «Время жить и творить», «Қазақстан-2030: Болашақтың бағдаршамы», «Притяжение Родины», «Өткен күнде белгі бар», «Ғибратты ғұмыр», «Әркімнің жолы – әртүрлі сапар».

Организаторами мероприятия выступили Клуб главных редакторов Казахстана, факультет журналистики и политологии ЕНУ им. Л. Н. Гумилева при поддержке Научной библиотеки ЕНУ им. Л. Н. Гумилева.

#Астана #книга #презентация #Кенжеболат Жолдыбай

Популярное

Все
Токаев пригласил президента Румынии принять участие в Международном форуме Астана
Где хочу, там и строю
Призвать к ответу дебоширов
Полная луна Учителя нации – Бадрисафа
Индекс стресса пока в норме
Своим не место на прилавке?
ТЭЦ Риддера: пошаговое возвращение
Перехватить облака, чтобы полить степь
Миссия – творить добро
Инклюзия – иллюзия?
Как снизить выбросы метана и насколько это дорого?
Закон – что дышло: куда повернул, туда и вышло
Сайгаки: от вреда до пользы один шаг
В Китае выступят 524 атлета
Красивые традиции
Стал первым Ризабек!
У каждого своя дорога
То высохнет, то вымокнет
Приступить к реализации
Сохранить стратегический ресурс
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Как будет регулироваться платформенная занятость
Таиланд отменил визы для туристов из Китая и Казахстана на пять месяцев
Звезде отечественного балета Булату Аюханову 13 сентября исполнилось бы 85 лет
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Задача сложная, но выполнимая
При маловодье много ль будет риса?
Когда волк не помощник
Как пережить болезни роста цифровой журналистики?
Я б в рабочие пошел
Долгие годы жили и не вникали
Акула напала на девушку на популярном курорте в Египте
Всадницы возвращаются домой
Возле Зайсана задержали грузовик с нелегальным уловом судака
В Семее выбрали самую красивую девушку
Промбезопасность: необходимо ужесточить контроль
Сумку с оружием и боеприпасами нашли полицейские в Шу
Какие казахстанские товары представлены на выставке в Душанбе
Урожай или сайгаки: пора ставить вопрос ребром
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
Муза Каюма Мухамедханова
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Как выучить язык и обрести друзей
Новый мировой рекорд Криштиану Роналду
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
На юго-востоке Турции упал метеорит
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
Наследие во всем
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Токаев и Рахмон открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане
Необходима энергетическая стабильность
Говори – и все получится!
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?

Читайте также

И количеством, и качеством
Мир глазами Николь
Движимые мечтой
KitapTime 2023: время читать

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]