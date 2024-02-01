У каждого своя миссия

В детстве Баян Калкенов увлекался географией – любил ходить в походы, изучать и рисовать карты. Он и сегодня мечтает о больших путешествиях, а стать учителем решил по примеру бабушки и дедушки, которые всю жизнь трудились преподавателями.

– Наша семья родом из Жанааркинского района, села Дружба, – начинает он наш разговор. – Я здесь родился, но жили мы в городе Каражале, где отец трудился шахтером.

По словам 23-летнего учителя, ему нравится работать с детьми. С ними просто и интересно. Впрочем, ему с детства привили понимание того, что миссия учителя – не только давать знания, но и быть наставником, примером для молодежи. А это большая честь и одновременно ответственность.

Еще во время обучения в КарГу им. Е. Букетова парень решил, что хочет работать в районе.

– Государственная поддержка тоже сыграла немалую роль в моем выборе, – отмечает он. – В Жанаарке меня тепло приняли, выделили жилье, подъемные, я работаю на полную ставку, в общем, поддержка на высшем уровне. Но если изначально я хотел получить опыт, чтобы переехать в большой город, то сегодня понимаю, что мой дом здесь и я хочу остаться.

Баян Калкенов преподает историю ученикам 5–7-х классов в Жанааркинской школе им. А. Сейдимбека. На его решение остаться в районе серьезно повлияли старшие коллеги, которые помогают во всем.

– Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, – шутит молодой преподаватель. – Вот и я тоже хочу двигаться по карьерной лестнице. У меня амбициозные планы, которые я связываю с Жанааркой. И в этом стремлении я получаю полную поддержку и понимание.

Школа, в которой он работает, одна из шести большого поселка Жанаарка. В ней обучаются около 240 учащихся. Недавно вблизи районного центра был открыт этноаул. По мнению Баяна Калкенова, это прекрасный образовательный проект, отличное место, где жители района, в том числе школьники, могут окунуться в атмосферу степи, узнать многое о народных традициях, понять, как жили наши предки, когда кочевали.

– В округе очень красиво, в том же этноауле можно покататься на лошадях, верблюдах, – рассказывает Баян Калкенов. – Можно отдохнуть в юрте, рядом даже искусственный водоем создали.

Наглядное изучение – одно из самых эффективных, считает учитель истории. Так, большое впечатление на его учеников произвела поездка в музей КарЛАГа, что расположен в селе Долинка под Карагандой.

– Этот выездной урок мы организовали на каникулах, – вспоминает Баян Калкенов. – Школьники должны понимать, что история нашей страны очень разная. Есть и такие трагические страницы. Конечно, музей, его атмосфера произвели сильное, даже гнетущее впечатление на учеников – многим стало очень страшно. В Жанааркинском районе лагерей не было, конечно, но они были совсем рядом – в Жезказгане, Караганде.

Что касается Жанаарки, то сегодня это большой перспективный сельскохозяйственный регион. Здесь строятся новые жилые дома, социальные объекты. А главное, что это экологически чистое место – степь зеленая, воздух чистый.

– Мне здесь очень нравится жить и работать, – отметил молодой учитель. – Районный центр и села благоустраиваются, озеленяются. Природа очень красивая – степь бескрайняя и зеленая. В городах совсем по-другому: пыльно, душно.

Что не менее важно – жители Жанааркинского района выступают за здоровый образ жизни. Несколько лет назад здесь полностью убрали алкоголь из магазинов, для молодежи создали все условия для занятий спортом. И футбол – один из самых любимых.

– Я увлекаюсь спортом с детства, – признался Баян Калкенов. – Сейчас принимаю участие в соревнованиях по футболу на кубок акима. У нас есть две собственные лиги – первая и высшая, в каждой по 7–8 команд. Знаете, когда говорят, что в районах или поселках нечем заняться, это неправда. Здесь каждый найдет для себя не только работу, но и хобби.

Планы на будущее у молодого преподавателя большие, в том числе и путешествия. А строит он их вместе со своей девушкой, тоже учителем.

С ней, кстати, он познакомился в Жанаарке.