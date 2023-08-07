У кого и насколько выросли зарплаты в Казахстане

Во 2-м квартале 2023 года средняя зарплата в Казахстане выросла по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 17,1%, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

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Медианное значение заработной платы (центральный уровень зарплатного ряда) по оценке во 2-м квартале 2023 года составило 240 779 тенге. Среднеарифметическое значение номинальной зарплаты по Казахстану во 2-м квартале этого года составило 365 502 тенге. Рост к соответствующему кварталу 2022 года составил 17,1%, в реальном выражении увеличение – на 1,2%.

По сравнению с соответствующим кварталом прошлого года наибольший рост среднемесячной заработной платы зафиксирован в отраслях информации и связи – 36%, транспорта и складирования – 24,6%, сельского, лесного и рыбного хозяйства – 23,7%, оптовой и розничной торговли; ремонта автомобилей и мотоциклов – 21,8%. В образовании рост среднемесячной зарплаты составил 10,2%, в здравоохранении и социальном обслуживании населения – 15,6%.

В реальном выражении к соответствующему кварталу прошлого года зарплата снизилась в отраслях строительства – на 3,5%, предоставления услуг по проживанию и питанию – на 2,6%, образования – на 4,8%, а также здравоохранения и социального обслуживания – на 0,1%.

В региональном разрезе наибольший рост среднемесячной номинальной заработной платы по сравнению с соответствующим кварталом 2022 года зафиксирован в Улытауской области – 23,8%, наименьший рост отмечен в Туркестанской области – 12,2%.

Соотношение между максимальными и минимальными значениями среднемесячной номинальной заработной платы среди регионов во 2-м квартале текущего года составило 2,1 раза.

Справочно: информация по среднемесячной заработной плате формируется на основе отчетных данных, предоставляемых предприятиями и организациями на квартальной основе. Публикуемая бюро информация о средней зарплате отражает среднюю величину размера начисленной заработной платы одного работника, то есть с учетом всех доплат, надбавок, премий, налогов и пенсионных отчислений. Размер зарплаты рассчитывается путем деления суммы начисленного фонда заработной платы предприятий на фактическую численность работников предприятий.