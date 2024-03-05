У международных инвесторов высокий интерес к развитию горнодобывающей отрасли Казахстана

Проект Национального плана развития Казахстана до 2029 года должен стать основой Стратегии развития ГМК. Об этом заявила член правления, заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Гульнар Бижанова на конференции «Повышение инвестиционной привлекательности горнодобывающей отрасли Казахстана»

В прошедшей в столице конференции «Повышение инвестиционной привлекательности горнодобывающей отрасли Казахстана», организованной «Казахстанcкой Горнорудной Палатой», приняли участие лидеры отрасли, представители государственных органов и дипломатические представительства.

Конференция посвящена обмену опытом ключевых горнодобывающих компаний в работе с новым Кодексом о недрах, а также обсуждению недавно предложенных изменений в Кодекс. Участники обсуждали ключевые аспекты законодательства и предлагаемую будущую политику, связанную с разведкой, добычей и технологиями переработки полезных ископаемых.

Президент Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал важность развития горнодобывающей промышленности Казахстана для национального процветания. Многие компании-члены «Казахстанской Горнорудной Палаты» стали инвестировать в горнодобывающую отрасль Казахстана после введения в действие в 2018 году нового Кодекса Республики Казахстан «О недрах и недропользовании в РК».

Кодекс обеспечивает гораздо большую ясность и эффективность лицензирования и регулирования горнодобывающей и геологоразведочной деятельности и является ключевым элементом стратегии становления Казахстана мировым лидером в области добычи полезных ископаемых.

В рамках конференции состоялось пленарное заседание и две панельные сессии.

Открывая конференцию, министр индустрии и строительства РК Канат Шарлапаев подчеркнул важность упрощения законодательства и процедур для дальнейшего повышения инвестиционной привлекательности отрасли. Он также анонсировал пакет предстоящих поправок в Кодекс, которые направлены на улучшение условий для инвесторов.

«Пакет предстоящих поправок в Кодекс о недрах с учетом предложений заинтересованных сторон и горнодобывающего бизнеса предусматривает более 100 изменений, направленных на улучшение условий для инвесторов. Мы стремимся к дальнейшему развитию и укреплению минерально-сырьевого комплекса, считая его краеугольным камнем экономического процветания Казахстана», - прокомментировал глава ведомства.

Панельные заседания были посвящены законодательной базе, влияющей на инвестиции в недропользование Казахстана, а также геологическим и экологическим аспектам, влияющим на инвестиционные решения.

В свою очередь член правления, заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Гульнар Бижанова подчеркнула, что «со стороны государства инициированы изменения в законодательство, регулирующее различные стороны такого сложного процесса как недропользование».

«Фундаментом изменений стала прошедшая в 2022 году конституционная реформа, закрепившая, что право собственника недр и природных ресурсов страны получил народ Казахстана. От имени народа это право реализует государство. Соответственно правовая среда будет формироваться исходя из этого принципа», - сказала член правления НПП «Атамекен».

Она также отметила необходимость разработки Стратегии развития ГМК.

«Сегодня отсутствие Стратегии отрасли создает условия для частого изменения законодательства, принятия новых нормативных документов, которые не учитываются в бизнес-стратегиях недропользователей. Проект Национального плана развития Казахстана до 2029 года должен стать основой Стратегии. Агентство по стратегическому государственному планированию и реформам представило его на обсуждение. Нацпалата «Атамекен» принимает активное участие в его доработке» - сказала Гульнар Бижанова.

В конференции приняли участие послы США, Великобритании и Канады, которые поддерживают разработку, исследование, сотрудничество и реформирование нового Кодекса. Они высказали свои комментарии и предложения по максимизации потенциала Казахстана в привлечении инвестиций и подтвердили, что стабильный и прозрачный судебный и налоговый режим необходим для обеспечения уверенности прибывающим инвесторам и компаниям.

Кроме того, было отмечено, что иностранные инвестиции следует рассматривать как двигатель экономического роста, способствующий увеличению налоговой базы.

Г-н Тим Барри, член Наблюдательного Совета Директоров «Казахстанской Горнорудной Палаты», отметил важность разведки запасов меди в мире и проблемы, с которыми сталкиваются компании при их разработке. Он подчеркнул, что у Казахстана есть потенциал стать важным игроком на мировом рынке меди, не только открывая новые коммерческие месторождения, но и создавая благоприятную среду посредством государственной поддержки и политики, способствующей открытию.

«В мире существует 40 крупных, но неразработанных месторождений, общие запасы которых оцениваются примерно в 470 млн тонн. Они могли бы удовлетворить мировой спрос, если бы не проблемы, связанные с их разработкой. Нам необходимо увеличить поставки меди, и Казахстан является очень важным игроком на рынке в этом плане. Как пример, крупное месторождение Актогай в Восточно-Казахстанской области, производит более 200 000 тонн меди в год. Но чтобы удовлетворить мировую потребность в меди в ближайшее десятилетие и далее, нам нужно иметь несколько таких крупных шахт, разрабатываемых каждый год», - сказал он.

Президент «Казахстанской Горнорудной Палаты» Руслан Баймишев также подчеркнул, что пришли новые глобальные инвесторы.

«Сегодня у нас есть несколько ведущих мировых горнодобывающих компаний, рыночный капитал которых измеряется миллиардами долларов, инвестирующих в разведку полезных ископаемых в Казахстан, такие как RioTinto, Fortescue, Teck и BHP», - сказал Руслан Баймишев.

Он также добавил, что «Компании-члены Палаты проводят геологоразведочные работы на площади, превышающей 25 тысяч квадратных километров, объем инвестиций превысил ежегодные государственные расходы на ГИИН и эти суммы продолжают расти вместе с соответствующими налоговыми и социальными выплатами. Кроме того, подписные бонусы по итогам 2-х аукционов превысили 7,8 млн долларов США.

Сегодня профильное министерство способно решать практически все вопросы инвесторов по принципу «одного окна», поскольку после длительного перерыва, связанного с отраслевыми подразделениями и другими МПС, оно объединило геологов, недропользователей и промышленность. То есть, путем поддержки обрабатывающей промышленности на законодательном уровне невозможно разрушить инвестиционный климат в геологоразведке, необходимо минимизировать негативные последствия, которые указаны в проекте Плана национального развития до 2029 года».

В завершение генеральный директор East Star Resources г-н Алекс Уолкер поблагодарил всех участников и отметил, что, хотя по-прежнему существует разрыв между намерениями президента и министров, а также проектом изменений в правовой базе, который необходимо постоянно учитывать, Казахстан по-прежнему является прекрасным местом для проведения исследований, и как компании, так и правительство должны продолжать совместную работу по поиску практических решений в условиях меняющейся системы.

Конференция собрала более 160 участников и сформировала площадку для обмена опытом и обсуждения стратегий развития горнодобывающей отрасли. Участники конференции подтвердили интерес международных инвесторов к Казахстану и выразили уверенность в его потенциале для привлечения инвестиций и дальнейшего развития горнодобывающей отрасли. Казахстанская Горнорудная Палата планирует быть источником информации и поддержки для всех сторон в этом процессе.