Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев завел персональную страницу в "Фейсбуке", передает Kazpravda.kz
.
"Открытие страницы, конечно же, связано с моей работой. Сегодня фейсбук-сообщество стало зеркалом гражданской активности казахстанцев. Здесь обсуждаются насущные и острые проблемы нашей действительности. Я твердо убежден, что, только находясь с вами на постоянной связи, можно полноценно держать руку на пульсе событий", – написал он.
На новое министерство, заметил Абаев, возложены важные задачи, а именно – дальнейшее развитие информпространства, телекоммуникационного рынка и сектора госуслуг.
"Для нас важно, чтобы каждый казахстанец понимал суть проводимых реформ и принимаемых законов, получал качественную обратную связь от государства по самым актуальным вопросам. Открытость и подотчетность – вот главные принципы, на которых мы будем выстраивать свою работу", – отметил глава МИК.
Сейчас ведомство решает организационные задачи, уточнил он, но уже в ближайшее время будут презентованы планы. "Мы будем готовы рассмотреть ваши идеи и предложения. Уверен, что наше сотрудничество будет плодотворным", – резюмировал Даурен Абаев.