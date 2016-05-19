У пользователей Facebook появилась возможность написать лично главе Мининформации РК

Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев завел персональную страницу в "Фейсбуке", передает Kazpravda.kz.

"Открытие страницы, конечно же, связано с моей работой. Сегодня фейсбук-сообщество стало зеркалом гражданской активности казахстанцев. Здесь обсуждаются насущные и острые проблемы нашей действительности. Я твердо убежден, что, только находясь с вами на постоянной связи, можно полноценно держать руку на пульсе событий", – написал он.

На новое министерство, заметил Абаев, возложены важные задачи, а именно – дальнейшее развитие информпространства, телекоммуникационного рынка и сектора госуслуг.

"Для нас важно, чтобы каждый казахстанец понимал суть проводимых реформ и принимаемых законов, получал качественную обратную связь от государства по самым актуальным вопросам. Открытость и подотчетность – вот главные принципы, на которых мы будем выстраивать свою работу", – отметил глава МИК.

Сейчас ведомство решает организационные задачи, уточнил он, но уже в ближайшее время будут презентованы планы. "Мы будем готовы рассмотреть ваши идеи и предложения. Уверен, что наше сотрудничество будет плодотворным", – резюмировал Даурен Абаев.

Популярное

Все
В сердцах влюбленных – Баян-Сұлу и Қозы-Көрпеш
В Алматы стартовала новая экологическая акция
Подписан меморандум
Искусство лаконичного высказывания
А горы здесь будут чистыми
«Любовь и голуби» почти на новый лад
История, рассказанная без слов
Дорога к звездам
В школьной лиге – сильнейшие
Пробились в число призеров
Шантаж в эпистолярном жанре
Говорят поэты о любви
В центре внимания – человеческий капитал
Курс на укрепление двусторонних связей
Квартира для чемпиона
Дроны против саранчи
Киберпреступность: остановить и одолеть
Светское государство: формула устойчивости
Состоялся конгресс нефрологов
Очередная победа Кемелбека
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
Легких прогулок не ожидается
Для учебы и спорта
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Звездный дуэт Чингиза Капина и Татьяны Турлай впервые выступил на столичной сцене
В Усть-Каменогорске прошли Дни французского кино
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
В Астане изменили схему движения автобусов
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
В Караганде открылся креативный экохаб
Сила степи – в глазах аргамака
Как станцевать любовь
Зрители Китая высоко оценили музыкальный проект Димаша
Вера и труд творят чудеса
С четырьмя медалями завершила сборная Казахстана ЧА по греко-римской борьбе
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Встречи с личным составом
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
В краю металлургов
В МВД рассказали, кого ждет амнистия

Читайте также

Полицейские помогли водителю грузовика, потерявшему сознани…
Попытку суицида предотвратили полицейские в Караганде
Смертельное ДТП произошло в Актобинской области
Иран продолжает атаку на страны Персидского залива

