Организаторы экоакции установили на трассе два контрольных пункта – условно start point и finish point. На стартовой точке автопутешественникам предлагали взять мешки для сбора мусора и во время остановок делать приборку у обочин. По прибытии к озеру люди сдавали заполненную тару волонтерам и получали от них приятные подарки.

– Мы искренне благодарны всем, кто принял активное участие в экологической акции ecoBalqash и проявил заботу о чистоте природы и окружающей среды, – отмечает заместитель директора КГУ Jetisy jastary Арнай Рахымберлиулы. – Главная цель этого мероприятия – формирование экологической культуры у населения. Акцию мы провели под девизом «Адал адам – Адал еңбек – Адал табыс». Ведь настоящий пат­риотизм проявляется и в труде, и в заботе. Мы не рассматриваем, кстати, этот проект как разовую акцию. Инициатива найдет продолжение.

Отдыхающих затея активистов восхитила.

– Нет ничего зазорного в том, чтобы взять мешок и по дороге на озеро заполнить его мусором, – говорит жительница Талдыкоргана Ирина Лисицина. – Да, пришлось прибираться за другими. Но край-то этот прекрасный – наш! И пусть будет стыдно тем, кто мусорит. Добрых и заботливых людей все равно больше.