Ученые КазАТИУ разработали РНГА (реакция непрямой гемагглютинации)-набор на основе рекомбинантных белков для диагностики бруцеллёза

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«Внедрение «РНГА-набора…», изготовленного из отечественных составляющих, в диагностическую практику существенно повысить эффективность ветеринарных мероприятий за счёт простоты и низкой стоимости диагностикума, а рекомбинантные белки, впервые используемые мировой ветеринарной практике в качестве эритроцитарного антигена, позволят поднять специфичность серологических исследований, исключая ложноположительные результаты, свойственные классическим серологическим реакциям. Диагностикум может найти свое применение и в диагностике бруцеллеза у людей, тем окажет мультиплкативный эффект в искоренении этой социально-опасной зоонозной инфекции», - говорит руководитель научного проекта доктор ветеринарных наук, профессор кафедры микробиологии и биотехнологии КазАТИУ Айтбай Булашев.

Диагностика бруцеллеза, как и диагностика других особо опасных болезней животных, отнесена к государственной монополии, поэтому основными потребителями «РНГА-набора…» являются Республиканская ветеринарная лаборатория, ее областные и районные подразделения, а также Национальный референтный центр по ветеринарии Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК.

В результате проекта проведена отработка оптимальных условий для сенсибилизации красных кровяных клеток (твердой фазы) одиночными рекомбинантными белками внешней мембраны (Omp19, Omp25, Omp31) и периплазматического пространства (SOD и BP26) бактерий рода Brucella, а также химерными белками (Omp19+25; Omp25+31; Omp19+31) патогена. Приготовлен эритроцитарный антиген из отдельных белков и изучена их антигенность в гомологичных и гетерологичных сыворотках в РНГА. Наработана бактериальная масса штаммов E.coli – продуцентов указанных рекомбинантных белков бруцелл и проведена очистка целевого продукта.