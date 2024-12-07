Ученые предлагают начать полную разработку уникального месторождения подземных вод «Кокжиде»

Экология
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Предполагается провести комплексное биосистемное исследование, включая все прилегающие природные компоненты, передает Kazpravda.kz

Фото: Миннауки и высшего образования РК

В Актюбинском региональном университете имени К.Жубанова прошла научно-технологическая сессия, организованная министерством науки и высшего образования РК, АО «Фонд науки» и центром научно-технологических инициатив «Самгау».

В мероприятии приняли участие ученые, эксперты, представители Министерства науки и высшего образования РК, министерства водных ресурсов и ирригации, министерства экологии и природных ресурсов, министерства энергетики РК, комитета науки и фонда науки.

В первый день сессии ученые обсудили ситуацию, связанную с загрязнением подземных вод месторождения «Кокжиде» из-за влияния нефтедобычи. Эта проблема вызывает серьезные опасения за сохранение экологического состояния данного месторождения, поэтому общественность принимает активное участие по защите подземных вод Кокжиде от дальнейшего загрязнения. Участники сессии выразили надежду, что в ходе мероприятия будут представлены эффективные решения и меры, способствующие сохранению качества подземных вод.

«Это еще одна попытка найти общее понимание с недропользователями и прийти к совместным работам, которые позволят обеспечить сохранность водного ресурса, который, к сожалению, не в полной мере используется, – говорит доцент кафедры экологии АРУ имени К.Жубанова, кандидат биологических наук Акылжан Телеуов. – Я считаю, что самый важный вопрос на сегодняшней сессии – это начало полной разработки Кокжиде. Наш университет предполагает провести комплексное биосистемное исследование, включая все прилегающие природные компоненты, что позволит понять общее состояние текущей экосистемы и разработать эффективные стратегии управления водными ресурсами».

Во второй день участники сессии занимались совместным поиском и разработкой научно-технологических решений, необходимых для проведения работ на месторождении подземных вод «Кокжиде», а также обмениваться опытом и лучшими практиками, что способствует созданию инновационных идей для эффективного использования и охраны водных ресурсов региона.

Также были представлены промежуточные итоги геоэкологических и гидрогеологических исследований КазНИТУ имени Сатпаева и KazEnergy. Представители ведущих мировых компаний, таких как «Schlumberger», «Halliburton» и «Baker Hughes» АО «SNPC-AMG», поделились своим опытом в разработке подобных месторождений.

Кроме того, участники мероприятия посетили производственные площадки ТОО «Казахойл Актобе» для ознакомления с рабочими процессами.

#вода #экология #«Кокжиде» #месторождение подземных вод

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