Ученые рассказали, как снизить риск смерти после инфаркта в пять раз

По его словам, ужинать необходимо минимум за два часа до сна.



"Хороший завтрак включает в себя молочные продукты (обезжиренного или маложирного молока, йогурта и сыра), углеводы (цельнозерновой хлеб, бейглы, крупы) и цельные фрукты. Он должен составлять от 15 до 35 процентов суточной нормы потребления калорий", — говорит доктор Маркос Миникуччи из государственного университета Сан-Паулу.