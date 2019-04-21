Ученые рассказали, как снизить риск смерти после инфаркта в пять раз

В мире
4889
Фото Depositphotos / stevanovicigor
Отсутствие завтрака и ужин перед сном связаны с повышенным риском смерти после сердечного приступа. Такой вывод сделали ученые из Бразилии, сообщает Ria.ru со ссылкой на портал EurekAlert!.   

Как выяснили специалисты, совмещение этих привычек значительно усугубляет последствия инфаркта, приводит к стенокардии, а также может вызвать повторный сердечной приступ.

Кардиологи провели исследование, в котором приняли участие 113 пациентов с инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST. Средний возраст добровольцев составил 60 лет. Ученые фиксировали режим питания больных в отделении интенсивной терапии после сердечного приступа.

Около 58 процентов участников пропускали завтрак по крайней мере три раза в неделю, 51 процент – ужинали перед сном. Обе вредные привычки наблюдались у 41 процента добровольцев.

Выяснилось, что отказ от завтрака в сочетании с поздним ужином в четыре-пять раз повышает вероятность смерти или повторного сердечного приступа, а также стенокардии в течение 30 дней после инфаркта.

Как отмечают исследователи, корректировка режима питания – "относительно недорогой и простой способ" улучшить показатели сердечно-сосудистой системы.

"Хороший завтрак включает в себя молочные продукты (обезжиренного или маложирного молока, йогурта и сыра), углеводы (цельнозерновой хлеб, бейглы, крупы) и цельные фрукты. Он должен составлять от 15 до 35 процентов суточной нормы потребления калорий", — говорит доктор Маркос Миникуччи из государственного университета Сан-Паулу.

По его словам, ужинать необходимо минимум за два часа до сна.

Популярное

Все
На Трампа снова совершили покушение
Два заместителя председателя КНБ освобождены от должностей
Бозумбаев поручил ускорить строительство домов в Акмолинской области
В СКО завершили заселение всех пострадавших от паводков жителей
Кабина аттракциона с женщиной и ребенком упала в парке Караганды
С двумя золотыми медалями завершил Казахстан Гран-при по дзюдо в Хорватии
Мощный тайфун обрушился на Шанхай
Сбежавшую в Турцию алматинского бухгалтера вернули в Казахстан
Команда Казахстана по футзалу сыграла со сборной Испании на ЧМ
IT-центры запустят в двадцати регионах Казахстана
Интересные факты о V Всемирных играх кочевников
Данилина выиграла 10-й трофей в карьере под эгидой WTA
Сколько получили казахстанские пенсионеры в сентябре
Правила охоты намерены изменить в Казахстане
АФМ объявило Руслана Омарова в розыск за вознаграждение
«Слишком чистыми» назвал улицы Астаны казахский Юра Шатунов
Президент вручил Золотую звезду и орден «Отан» Сату Токпакбаеву
Сенаторы выедут в регионы для встреч с населением по строительству АЭС
Олжас Бектенов и Бо Ли обсудили сотрудничество РК с МВФ
Параатлет Дастан Ордабай завоевал серебро на международном турнире
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
На энергетической безопасности экономить... опасно
Отбасы банк и акимат области Жетісу запускают жилищную программу для жителей районов и сел
Члены Народного штаба за строительство АЭС провели встречи с жителями Туркестанской области
Президент назначил новых послов Казахстана в ряде стран
Иностранные гости – о ВИК в Астане: «Это удивительно, невероятно и круто»
«Сам просил»: подростки грозились сбросить ребенка с балкона в Астане
ВИК - 2024: определился первый чемпион по қазакша курес
Группа общественников побывала на экскурсии в учебном центре Института ядерной физики
Генсек Всемирной туристcкой организации ООН высоко оценил уровень организации ВИК в Астане
О важности развития казахского языка высказался сенатор Жусип
Вторые сутки разыскивают трехлетнего малыша в области Жетісу
Недостроенные объекты и жилье принимал акимат Жезказгана
Бектенов доложил президенту о развитии экономики Казахстана
Казахстан получил самый высокий рейтинг в своей истории по шкале Moody's
Вступил в силу закон о запрете госслужащим РК участвовать в азартных играх
По подозрению в коррупции задержан районный аким в Алматинской области
Ризабек Айтмухан завоевал золото на чемпионате мира по борьбе
Наказали за вывоз снега
Стена обрушилась в одной из сельских школ
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Есть время и возможность подготовить атомщиков
Не использовавшийся по целевому назначению участок в Шымкенте вернули государству
В Великобритании начались испытания РНК-вакцины от рака лёгких
Посвященная наследию кочевников выставка открылась в Астане
Нарколаборатория по производству «синтетики» ликвидирована в Алматинской области
Доля дистанционно работающих казахстанцев остаётся крайне небольшой
Стали известны обладатели государственных грантов в магистратуру
Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств перед ОПЕК
До начала ВИК-2024 остаются считанные дни
Культурная волна набирает силу
Конституционный суд рассмотрел более 7 тыс. обращений
Роберт Кеннеди снялся с президентской гонки в пользу Трампа

Читайте также

Сербия планирует вернуть обязательную службу по призыву
Как производство бананового вина изменило жизнь женщин на с…
Венесуэла обвинила США в подготовке госпереворота в стране
Дуров начал выдачу данных Telegram спецслужбам Франции

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]