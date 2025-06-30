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Согласно новому закону, пользование сетью приравнивается к государственной измене, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Нарушителям будут грозить крупные штрафы, а также телесные наказания в виде ударов плетью и до двух лет лишения свободы.

По данным газеты The Jerusalem Post, Starlink обеспечивает прямую спутниковую связь, позволяя обходить правительственные ограничения, блокировки сайтов и цензуру.

Как отмечает издание, несмотря на запрет, в стране продолжают работать до 40 тысяч устройств компании. Большинство из них попали в страну через чёрный рынок.

Отметим, это не первая попытка властей ограничить доступ к Всемирной сети. Ранее в Иране блокировали VPN-сервисы, мессенджеры и социальные сети.

Между тем, более 300 школ на юге Казахстана подключили к спутниковому Интернету.