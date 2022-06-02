Учитель изнасиловал девятиклассницу в школе в Туркестанской области

О шокирующем инциденте, имевшем место в одной из школ Сарыагашского района Туркестанской области, сообщила журналист Саида Турсуметова. Позже информацию прокомментировали и в полиции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Экспресс К.

"История, которую мне сегодня поведали, из разряда шокирующих. В одной из Сарыагашских школ учитель информатики изнасиловал девятиклассницу. Прямо в школе. В полиции даже есть фото места происшествия. Есть оно и у одного из учителей", - написала в Facebook Саида Турсуметова.

Свой источник информации журналист не назвала, но сообщила, что в школе ждут проверку из министерства. По словам Саиды Турсуметовой, после появления публикации с ней связался руководитель отдела развития человеческого потенциала Сарыагашского района Даулет Акатов.

"Он рассказал, что сейчас в школе и в селе, где это все произошло, работает специальная группа. Обещали предоставить ответ. Очень понравилось, как Даулет Анасович сказал: "Школа - не публичный дом, а потому все виновные понесут наказание", - резюмировала журналист.

В свою очередь, в управлении развития человеческого потенциала Туркестанской области сообщили следующее:

"Мы в курсе этой информации. Над этим вопросом работают компетентные органы. Ведутся работы по внутренней проверке. Пока без подтверждения достоверности никакая иная информация не разглашается. Если будет установлена достоверность информации, управление развития человеческого потенциала Туркестанской области примет соответствующие меры".

Прокомментировали шокирующий инцидент и в департаменте полиции Туркестанской области.

"Сообщаем, что 30 мая в Сарыагашский РОП с заявлением обратилась местная жительница по факту действий сексуального характера в отношении ее несовершеннолетней дочери. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР Сарыагашского РОП по ст. 122 ч. 1 УК РК "половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста". Подозреваемый установлен и задержан", - проинформировали в пресс-службе ведомства.

Сообщается также, что в рамках начатого досудебного расследования назначены экспертизы, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение.