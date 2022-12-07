Учителю нации посвящается

В Национальном музее РК состоял­ся «круглый стол», посвященный юбилею Ахмета Байтурсынулы.­ В его работе приняли участие представители интеллигенции, творческой общест­венности.

Руководитель издательского отдела национального научно-практи­ческого центра «Тіл – қазына» им. Ш. Шаяхметова Даулеткерей Кусаинов, поэт Бакытжан Тобаяк, художники Ренат Елубаев и Алмас Сыргабаев, руководитель музея школы им. А. Байтурсын­улы Алтын Момынкулова и другие выступили с докладами о великом учителе, обсудили и предложили свое видение популяризации имени и трудов Ахмета Байтурсынулы.

Ахмет Байтурсынулы был ярким представителем казахской интеллигенции, он воплощал в жизнь просветительские идеи, мечтая о дне, когда казахский народ будет свободным, независимым, высокообразованным.

Большое место в его биографии занимает педагогика. Много лет он проработал учителем в сельских школах, поэтому знал проблемы лично и предлагал их решение.

Неоценимы его лингвистичес­кие труды по казахскому языку. Именно он разработал основы казахского языкознания, научной терминологии, внес большой вклад в развитие казахской литературы и письменности. Реформировав казахскую письменность на основе арабской графики, он существенно расширил ее применение, потому что ею могли пользоваться казахи, живущие вне пределов страны.

Стоит отметить, что национальная интеллигенция в те годы состояла преимущественно из представителей народного просвещения и имела за плечами учительский опыт. И неслучайно большое значение они уделяли просвещению народа, понимая, что в знании – сила.

В 1920-х годах Оренбург был административным центром КазАССР и являлся опорным пунк­том проведения всех советских преобразований. На II Всеказахском съезде в Оренбурге в 1917 году была сформирована комиссия по составлению учебников и учебной литературы во главе с А. Байтурсынулы. Там же на съезде было решено выделить средства для этого из специально созданного национального фонда. В составе комиссии были также Магжан Жумабаев, Тельжан Шонанулы, Биахмет Сарсенов и другие. Примечательно, что план работы комиссии, внесенный в протокол заседания, позже был реализован Народным комитетом просвещения после установления советской власти.

Участники «круглого стола» также посмотрели отрывки из документального фильма, посвященные Ахмету Байтурсынулы.