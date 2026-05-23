Ребенок в цифровой среде

Концепция «Дети Казах­стана» на 2026–2030 годы ставит вопросы кибербезопасности и цифровой грамотности несовершеннолетних в число ключевых направлений.

Руководитель управления Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Ляззат Исмуханова отмечает, что они проводят системную работу. Отправной точкой стало исследование, проведенное в 2023 году совместно с ЮНИСЕФ. Оно поз­волило определить уровень цифровой грамотности детей и выявить основные угрозы.

– Согласно опросам в рамках индекса благополучия детей, около 15,5 процента детей подвергаются различным видам насилия в социальных сетях. Этот показатель остается стабильным на протяжении последних трех лет. Это могут быть оскорбления, шантаж, распространение личной информации, давление со стороны сверст­ников и взрос­лых. В некоторых случаях дети сами вовлекаются в подобные практики, не до конца осознавая последствия, – говорит Ляззат Исмуханова.

Поэтому была запущена информационная кампания «Кибер Тумар», которая делала акцент не только на обучении детей, но и на работе с родителями.

Сама система образования также адаптируется к новым вызовам. Элементы цифровой безопасности уже встроены в школьные предметы. С первого класса дети знакомятся с основами цифровой грамотности, а для учащихся 5–11-х классов эта тема продолжается на уроках информатики и в дисциплине «Глобальные компетенции».

Параллельно действует воспитательная программа «Адал азамат», где также уделяется внимание развитию цифровых навыков. Свою лепту вносит и антибуллинговая инициатива «ДосболLike», которая сегодня реализуется во всех школах и колледжах страны. В ней кибербуллинг рассматривается как продолжение общего насилия в отношении ребенка с теми же механизмами давления и последствиями. С учащимися, педагогами и родителями проводятся информационно-познавательные занятия.

Ляззат Исмуханова рассказала, что Комитет по охране прав детей входит в межведомственную информационную систему «Кибернадзор», которая мониторит и выявляет противоправный контент. По ее словам, только за прошлый год более 113 тыс. интернет-ссылок были признаны наносящими вред психическому здоровью детей.

– Если мы обнаруживаем сомнительный контент, а это могут быть сайты с пропагандой суицида, деструктивного поведения подростков, то ссылку отправляем в информационную систему. Ее рассматривают Министерство культуры и информации, Комитет национальной безопасности и другие структуры, которые решают, блокировать контент или нет. В случае нарушения прав детей мы направляем письма в центральные уполномоченные органы, которые принимают решения по привлечению к ответственности. Мы же имеем право привлекать сотрудников системы образования либо родителей в рамках Кодекса об административных правонарушениях, – пояс­нила руководитель управления.

Реальные кейсы показывают, насколько разнообразны угрозы. Один из них связан с обращением гражданина России, чья дочь подверглась онлайн-преследованию со стороны жителя Казах­стана. Благодаря межведомственному взаимодействию удалось оперативно установить личность нарушителя. Подобные случаи, по словам представителя комитета, не единичны. В ходе опросов сами дети признавались, что получали в соцсетях предложения о встречах от незнакомцев, в том числе за деньги. Нередко за профилем «подростка» скрывался взрослый человек.

Есть свой алгоритм по реагированию на кибербуллинг в школах. В случае выявления такого факта педагог тут же регистрирует его в журнале, вызывает родителей сторон, психолога, соцпедагога и классного руководителя. Если ситуация осложняется, они обращаются в полицию и управление образования, где совместно принимают решение.

Отдельная дискуссия сегодня разворачивается вокруг регулирования соцсетей. Государство предлагает ограничить регист­рацию пользователей младше 16 лет, внед­рить системы верификации возраста, включая биомет­рические технологии. Однако эксперты предупреждают, что технические ограничения не всегда работают. Ребенок может воспользоваться аккаунтом родителей или обойти запреты, например, те же инструменты родительского контроля.

Как подчеркивает Ляззат Исмуханова, ключевая ответственность лежит на родителях. Именно они формируют первые цифровые привычки ребенка.

– Если в школе объясняют правила, а дома их игнорируют, эффект сводится к нулю, – отмечает она. – Дети остро реа­гируют, когда взрослые сами проводят много времени в телефоне и при этом призывают не сидеть с гаджетами. Государство может соз­давать правила, школа обучать, но именно в семье формируются базовые модели поведения для ребенка.

Параллельно развивается и рынок цифровых решений. Один из примеров – приложение Kid Security, которое помогает родителям видеть местоположение ребенка с помощью смартфона.

Сооснователь приложения Асат Ашаманов отмечает, что проект вырос из практического запроса родителей, которые изначально использовали GPS-часы для конт­роля местоположения детей. Со временем стало понятно, что этого недостаточно: ребенок переходит на смартфон, а значит, риски смещаются в цифровую плоскость.

– Основная задача продукта – убрать самый стрессовый момент для родителя – неизвестность, – объясняет эксперт. – Когда ребенок не выходит на связь, возникает тревога. Мы даем простой и быстрый ответ на вопрос: «Все ли в порядке?» Сервис позволяет видеть местоположение ребенка в реальном времени, получать уведомления о перемещениях, отслеживать цифровую активность и получать сигналы о потенциально опасных ситуациях.

Разработчики подчеркивают, что речь идет не о тотальном контроле ребенка, а о снижении тревожности. Важно сохранить доверие внутри семьи, иначе любые технологии теряют смысл. Приложение уже скачали более пяти миллионов раз, а активная аудитория составляет около 600 тыс. пользователей.

Важным направлением проекта стала просветительская работа. Асат Ашаманов подчеркнул, что они встречаются с детьми, объяс­няют им правила безопасного поведения в Интернете, родителям – принципы взаимодействия с ребенком в цифровой среде.

– Мы рассматриваем кибер­безо­пасность шире, чем просто технологию. Это в первую очередь вопрос культуры и привычек. С детьми мы говорим простым языком: почему нельзя общаться­ с незнакомцами в Интернете, как распознавать опас­ные ситуа­ции, почему важно не делиться личной информацией, – уверен специалист. – Важно не просто запрещать, а объяснять, выстраи­вать диалог с ребенком.