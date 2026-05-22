Казахстан в глобальной борьбе за таланты: эксперты высоко оценили потенциал «Алтын визы»

Общество

Вопросы привлечения высококвалифицированных кадров стали главной темой круглого стола, прошедшего на площадке АО «Центр развития трудовых ресурсов», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда 

Фото: Минтруда

В обсуждении приняли участие представители заинтересованных государственных органов, международных организаций, экспертного и научного сообщества.

В ходе круглого стола участники обсудили формирование современной миграционной политики Казахстана, ориентированной на привлечение высококвалифицированных специалистов, инвесторов и международных талантов, развитие человеческого капитала и цифровизацию миграционных процессов.

Особое внимание было уделено модернизации механизмов привлечения иностранного капитала и созданию комфортных условий для въезда, проживания и долгосрочной трудовой деятельности зарубежных специалистов, инвесторов и предпринимателей.

Первый вице-министр труда и социальной защиты населения Ербол Туякбаев отметил, что новая политика направлена на эффективное регулирование внешней и внутренней миграции, привлечение иностранного человеческого капитала и перевод миграционных процедур в цифровой формат.

«Документом предусматривается внедрение единой цифровой платформы «QazETA» с модулем «e-Residency», программы «e-Residency Invest», а также специальной «Алтын визы», предусматривающей ряд преференций для высококвалифицированных специалистов, инвесторов и предпринимателей», – сообщил Ербол Туякбаев.

Он подчеркнул, что «Алтын виза» станет одним из ключевых инструментов новой миграционной политики. Механизм разработан для долгосрочного закрепления в правовом поле статуса стратегических инвесторов и востребованных для экономики специалистов.

Представленные инициативы получили положительную оценку со стороны экспертного сообщества. Руководитель отдела анализа экономической политики КИСИ при Президенте РК Анна Альшанская отметила, что в условиях глобальной конкуренции страны все активнее борются за таланты и квалифицированные кадры, рассматривая человеческий капитал как один из главных драйверов устойчивого экономического роста.

«Казахстан может занять проактивную позицию в качестве регионального центра притяжения талантов и использовать внутреннюю мобильность как ресурс для сбалансированного пространственного развития», – подчеркнула она.

Поддержку инициативам выразили и представители Международной организации по миграции. В МОМ считают, что формирование гибкой и открытой миграционной системы является своевременным и стратегически важным шагом для Казахстана.

«Реализация решения Президента открывает новые возможности не только для привлечения международных талантов и инвестиций, но и для подготовки собственной молодежи к рынку труда будущего», – отметила и.о. главы миссии МОМ Алия Белоносова.

По итогам круглого стола участники подчеркнули важность дальнейшего совершенствования миграционной политики с учетом международного опыта, развития человеческого капитала и цифровизации государственных услуг.

