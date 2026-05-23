Татьяна Бурмистрова: «Песня – это состояние души»

От чистого истока

По плану она должна была стать врачом и училась в медицинском институте в Алматы. Но по воле случая и высших сил маршрут ее судьбы свернул в совершенно другую сторону.

…В те годы встречи студентов с писателями, поэтами и другими известными людьми в вузах проходили регулярно. Как-то у них в институте был организован вечер с поэтессой Мариям Хакимжановой. Юную Татьяну попросили выступить – она спела и сыграла на домбре.

Поэтесса была впечатлена и написала девушке пожелание, которое она запомнила на всю жизнь: «Екі халықтың тілін қатар емген асыл қызым, бақытты бол!» И пригласила ее на свой творческий вечер в Союз писателей. Вот как вспоминает тот день сама Татьяна Николаевна:

– Это был конец 1975 года, я пришла на вечер по приглашению Мариям Хакимжановой. Вышла на сцену, а в зале сидят Абдижамил Нурпеисов, Габиден Мустафин, Габит Мусрепов, сама Мариям-апай и еще много других писателей и поэтов – весь цвет национальной интеллигенции. Никогда прежде я, конечно, не видела одновременно столько знаменитых литераторов, поэтому, возможно, немного растерялась или просто ослабли струны, но оказалось, что надо настроить домбру. И я, наивная и молодая, говорю прямо со сцены в зал на казахском языке: «Чуть подождите, сейчас я домбру свою настрою».

В тот вечер Татьяна спела песню Бакира Тажибаева «Ақ бұлақ», аккомпанируя себе на домбре. Ее выступление твор­ческая интеллигенция приняла очень тепло. Там же ее заприметил Совет Масгутов – блестящий журналист, главный редактор казахской молодежной редакции на телевидении. Вскоре он пригласил Татьяну на передачу «Алтыбақан» – одну из самых популярных телепередач тех лет, ведущим которой был Лукпан Есенов, один из лучших режиссеров и солист ансамбля «Гульдер».

Вскоре после этого к Татьяне Бурмистровой пришла слава. Ее узнавали на улицах, в автобусе, подходили, просили автограф…

– Я в полной мере ощутила любовь казахского народа и искреннее уважение. Особенно было приятно, когда подходили люди старшего поколения, давали бата, благодарили. Это было очень ценно для меня, и тепло любви народа я чувствую по сей день, – делится ­Татьяна Николаевна.

После выступления в передаче «Алтыбақан» ей предложили учиться в консеватории и зачислили на факультет домбры, а также в эстрадную студию в класс Гарифуллы Курмангалиева. Но мама Александра Михайловна настоя­тельно рекомендовала окончить медицинский и получить диплом врача.

Папа же всегда поддерживал свою дочь, понимая, что ей дан свыше редкий талант. А перед самым своим уходом в вечность наказал дочери: «Домбру ни в коем случае не бросай».

Медицинский институт она все же окончила, получив диплом врача-психиатра. Даже работала по специальности какое-то время. Но сцена и искусство не отпускали ее. Талант, данный свыше, нужно было нести в люди, делиться светом своего дара.

Красота жизни в песне

В советском Казахстане одной из самых любимых у зрителей была юмористическая телепередача «Тамаша». К значимым датам и праздникам обязательно готовился специальный выпуск, люди ждали и смотрели эту передачу семьями. Выступить в ней означало поч­ти моментальную всенародную славу и признание.

В одной из таких праздничных передач Татьяна Бурмистрова исполнила песню, аккомпанируя на домбре. А в конце ее выступления на сцену вышли Татьяна Мартыненко и Татьяна Полтавская. В народе их так и называли «Үш Татьяна». Идея организовать эффектный выход трех певиц с одинаковыми именами принадлежала Лукпану Есенову.

Номер получился зрелищным, красивым, потом Мартыненко и Полтавская спели песню «Жас жұбайлар». Этот номер увидел Димаш Ахметович Кунаев, и вскоре был снят документальный фильм «Надежда и три Татьяны»: еще одной героиней стала известный акын и айтыскер Надежда Лушникова. Сценаристом и режиссером картины был Сатыбалды Нарымбетов.

Фильм о русских девушках, покоривших публику своим пением народных песен на безупречном казахском языке, зрители встретили весьма восторженно. Стоит отметить, что их песни звучали по всему Советскому Союзу. Трио также выступило на Всемирном фестивале молодежи в Москве.

Судьбы у каждой из них сложились по-разному. Татьяна Николаевна в один из периодов жизни жила в Шымкенте, потом вернулась в Алматы и по сей день радует нас своим творчеством, Мартыненко живет в Шымкенте, а Полтавская – в России, преподает музыку детям.

– Казахские народные песни как река, которая несет свои воды неспешно и достойно. Они певучие, плавучие, от них исходит энергия света. Ведь не секрет, что одним из ярких показателей внутренней ментальности народа являются песни и музыка, – говорит Татьяна Бурмистрова.

Ее с теплом и любовью принимают во всех регионах страны – от крупных городов и поселков до самых отдаленных аулов.

– К сожалению, сейчас эфиры заполнены песенной мишурой. Много песен для тоев, почти все они без особого смысла. Конечно, под легкую музыку весело танцевать. Но обилие таких легковесных композиций вытесняет народные песни. Посмотрите, исполнители народных песен зачастую остаются в тени, ведь народ потребляет то, что транслируется в эфире. Казахи – певчий народ, так было издревле, неслучайно же говорят: «Әу демейтін қазақ жоқ» – «Нет казаха, который не умел бы петь». Испокон веков певчее искусство было краеугольным камнем культуры казахского народа. И больно видеть, как сейчас это искусство переживает непростой период забвения, – с горечью добавляет Татьяна Николаевна.

И в этом с ней сложно не согласиться. Той-индустрия нынче – одна из самых развивающихся сфер. И незатейливые песенки буквально заполонили медиа­пространство.

– Песня – это состояние души. И когда ты поешь, то делишься частичкой своего сердца с зрителями. Это, конечно, требует определенных сил и времени на восстановление, – рассказывает Татьяна Николаевна, подчеркивая, что, несмотря ни на что, необходимо пропагандировать качественную музыку, народные песни.

– Поверхностные песенки заглушают своим голосом душу казахской песни. Иногда кажется, что уже ничего сделать нельзя, что низкосортная попса захватила умы и сознание, сделав пес­ню исключительно развлекательным контентом. Пусть таких исполнителей больше и они популярнее именно сейчас, но нельзя оставлять все на самотек. Надо показывать людям красоту народных песен, терме, жыров. Как та самая ласточка из притчи, что тушила пламя, набирая в клювик воды и махая кончиками крыльев. То есть делать то, что ты умеешь, что в твоих силах. И лед обязательно тронется, – считает Татьяна Николаевна.

И цитирует наизусть отрывок из стихотворения Мукагали Макатаева:

«Көкейкесті жырлар жаз жез киіктей,

Мақтау, даттау, жәдігөй сөзді күтпей.

Өлең, керек ұрпаққа, өзің мейлі,

Көлеңкеде қалсаң қал, көзге ілікпей!»

Талант дарован свыше

Возможно, в современном мире, где стремятся монетизировать все, такая позиция не всем понятна. Но это не просто зрелый взгляд самодостаточного человека, а выражение настоящего патриотизма, о котором не надо кричать. А надо лишь нести свой свет людям, делиться теплом, свято веря, что в душе что-то обязательно зажжется и отогреется.

На одном из концертов в Павлодаре зрители задавали Татьяне Николаевне вопросы. И в какой-то момент поднялся аксакал, звали его Толеген. Он произнес слова, которые она помнит и сейчас, настолько они были пронзительны, искренни и легли на душу: «Күнің жаман болса тәнің азады, көңілің жаман болса жаның азады», қызым, сен біздің жанымызды емдеп жүрсің әндеріңмен» – «Если плохи твои дела, чахнет тело, если настроения нет, чахнет душа», дочка, ты лечишь наши души своими песнями».

– Я помню тот момент, как будто это было вчера. И помню свое состояние, когда аксакал сказал эти слова. Ведь для человека творческого это самая лучшая награда, не только овации, похвалы, а вот такое искреннее и простое признание. И я сказала себе: раз мое творчество дарит людям тепло, хорошие эмоции, значит, я все правильно делаю, – продолжает Татьяна Бурмистрова.

Когда человек идет своим путем и выполняет свою миссию как нужно, нередко его ведут высшие силы, словно помогая ему не свернуть с пути истинного. Много лет назад Татьяна Николаевна решила посетить усыпальницу кюйши и композитора Сугира Алиулы, расположенную в Созакском районе Туркестанской облас­ти. Там, у могилы великого музыканта, было немало людей.

Один из паломников почтенного возраста узнал певицу, сделал знак рукой и произнес бата. Потом аксакал, обратившись к Татьяне, сказал: «Всевышний дал тебе талант, неси его высоко. Не расплескай свой дар, не допусти, чтоб кто-нибудь говорил, что ты пела на тоях».

– Эти слова настолько резонировали с моим внутренним состоянием, что тогда я поняла, что иду верным путем. Хотя, бывало, приглашали на корпоративные торжества, тои, предлагали огромные гонорары. Но я не умею петь там, где жуют, а ты лишь фон. Каждый идет своим путем и выбирает свою дорогу. Для меня бата аксакалов, наказ моего отца – не пустые слова. Это аманат, заповедь, которую я стараюсь нести достойно и бережно передать последующим поколениям, – говорит певица.

Умение нести свыше данный талант, не уронив его, не разменяв на блестящую мишуру, дано не каждому. Выполнять миссию, четко осознавая свою роль в масштабной картине мира, умеют не все даже очень одаренные люди. Наверное, для этого нужно обладать, помимо дара, еще и умом, иметь, как говорят казахи, «көрегендік» и «тектілік». И это все четко прослеживается в Татьяне Бурмистровой, сумевшей не обмануться ложным сиянием бренного мира, а сохранить в душе верность своему призванию и предназначению.

– Талант дается свыше, мастерство оттачивается годами. В моей душе всегда была глубокая вера в то, что к тому, что дано тебе сверху, нужно относиться бережно. Это мудрость народа, проверенная веками. Божий промысел имеет целью развитие духовного в первую очередь. От плохого сердце покрывается пылью, чтобы не растерять дар, нужно сохранять чистоту помыслов, – говорит певица.

Татьяна Николаевна выступает в разных регионах страны и хорошо чувствует разницу не только между диалектами, но и оттенки менталитета, например, на севере и западе, востоке и юге. Но есть одно качество, которое присуще всем казахстанцам, в независимости от того, где они живут.

– Был концерт в Костанайской облас­ти, как обычно, пришли журналисты местных СМИ. И когда мы беседовали после концерта, одна журналистка подчеркнула, что именно здесь, на концерте, она смогла увидеть то, что не могла заметить прежде, – любовь к песне. «Вы пели на казахском – в зале даже не дышали, боясь пропустить хоть момент. Вы запели «Коробейники» на русском – и все так же сидели, впитывая в себя музыку, наслаж­даясь. Это любовь к песне, к музыке, и она в крови казахского народа». И это на самом деле так, жаль, что иногда люди забывают в суете про богатство духовное, берущее начало от истоков национальной культуры, – сетует героиня.

Наша беседа продлилась не так долго, как хотелось бы. В этом году Татьяна Николаевна отмечает 50-летие творческой деятельности: деловые и творческие встречи, командировки, концерты – все дни расписаны на месяцы вперед.

Но даже за этот час с небольшим я получила большое удовольствие от общения с ней. Отметив для себя, что многому можно у нее поучиться. А особенно тому, как искренне, без тени фальши любить казахский язык, родную землю, культуру. И делать все, чтобы другие тоже полюбили.

На прощание Татьяна Николаевна начала читать стихи Бориса Пастернака «Быть знаменитым некрасиво», на последних строках я присоединилась к ней и с удовольствием вспомнила известные и некогда любимые строки.

… Быть знаменитым некрасиво.

Не это подымает ввысь.

Не надо заводить архива,

Над рукописями трястись.

Цель творчества – самоотдача,

А не шумиха, не успех.

Позорно ничего не знача,

Быть притчей на устах у всех...

Р. S. Когда материал готовился к печати, пришла радостная весть: за вклад в популяризацию казахского музыкального наследия Татьяна Бурмистрова удостое­на высшей государственной награды – ордена «Отан».