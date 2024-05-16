Удивление от Вселенной Статьи 16 мая 2024 г. 3:00 93 Андрей Кратенко, Петропавловск К своему 70-летнему юбилею профессор-астрофизик Андрей Солодовник издал книгу «Удивление от Вселенной» фото Kozybayev University «У человека есть природная устремленность ввысь. А если я не альпинист, не покоряю горные вершины, то у меня есть возможность покорять вершины знаний. И этим служить человечеству», – так Андрей Солодовник объясняет выбор научного пути, по которому успешно идет уже более сорока лет. В Kozybayev University состоялась международная научная конференция, посвященная 70-летию профессора кафедры физики, кандидата физико-математических наук, члена-корреспондента Казахстанской национальной академии естественных наук Андрея Солодовника. Профессора поздравили коллеги, ученики, сподвижники из Казахстана, России и Швеции. Андрей Солодовник основал Центр астрофизических исследований в СКУ им. М. Козыбаева. В 2004 году в вузе начала работу обсерватория с планетарием. Впервые в мировой практике Андрей Солодовник доказал существование физических связей между метеорологическими процессами и эволюцией глобальных полей серебристых облаков, что позволяет рассматривать серебристые облака как важнейший маркер климатических и геофизических изменений. #книга #юбилей #70-летие #Удивление от Вселенной #Андрей Солодовник #профессор-астрофизик