Удивление от Вселенной

«У человека есть природная устремленность ввысь. А если я не альпинист, не покоряю горные вершины, то у меня есть возможность покорять вершины знаний. И этим служить человечеству», – так Андрей Солодовник объясняет выбор научного пути, по которому успешно идет уже более сорока лет.

В Kozybayev University состоя­лась международная научная конференция, посвященная 70-летию профессора кафедры физики, кандидата физико-математических наук, члена-коррес­пондента Казахстанской национальной академии естественных наук Андрея Солодовника. Профессора поздравили коллеги, ученики, сподвижники из Казахстана, России и Швеции.

Андрей Солодовник основал Центр астрофизических исследований в СКУ им. М. Козыбаева. В 2004 году в вузе начала работу обсерватория с планетарием. Впервые в мировой практике Андрей Солодовник доказал существование физических связей между метеорологическими процессами и эволюцией глобальных полей серебристых облаков, что позволяет рассматривать серебристые облака как важнейший маркер климатических и геофизических изменений.