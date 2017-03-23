​Удвоить бдительность

Казахстанская делегация приняла участие в заседании Совета Безопасности ООН для обсуждения вопросов нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ). Главной темой стала текущая работа Комитета 1540, представляющего собой вспомогательный орган Совета Безопасности ООН по укреплению международного режима нераспространения ОМУ.
Участники Совета Безопасности единогласно отметили, что, несмотря на предпринимаемые усилия государств, уровень риска попадания ОМУ в руки негосударственных субъектов, в том числе террористических групп, по-прежнему остается высоким. Постоянный представитель РК при ООН Кайрат Умаров напомнил, что Казахстан придает первостепенное значение всем этим вопросам. В связи c этим было отмечено, что Казахстан является членом Группы друзей Председателя Комитета 1540 и активным участником всех международных мероприятий, содействующих укреплению режима нераспространения.
Выражая обеспокоенность в связи с растущей угрозой попадания ОМУ в руки террористов и других негосударственных субъектов, казахстанский дипломат подчеркнул важность своевременной и адекватной оценки меняющегося характера рисков распространения в условиях стремительного прогресса в области науки и техники. В связи с этим Кайрат Умаров призвал к принятию своевременных конструктивных и упреждающих мер на основе единства и доверия, тем самым способствуя укреплению Глобального антиядерного движения, инициированного Президентом Нурсултаном Назарбаевым, с целью предотвращения распространения ОМУ.
По итогам заседания, как отмечается в сообщении Министерства иностранных дел, Совет Безопасности призвал Комитет 1540 удвоить усилия по дальнейшему упрочению режима нераспространения с проявлением большей бдительности и новаторских подходов.