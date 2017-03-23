​Удвоить бдительность

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Ануар Калмыков

Казахстанская делегация приняла участие в заседании Совета Безопасности ООН для обсуждения вопросов нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ). Главной темой стала текущая работа Комитета 1540, представляющего собой вспомогательный орган Совета Безо­пасности ООН по укреплению международного режима нерас­пространения ОМУ.

Участники Совета Безопасности единогласно отметили, что, несмот­ря на предпринимаемые усилия государств, уровень риска попадания ОМУ в руки не­государственных субъектов, в том числе террорис­тических групп, по-прежнему остается высоким. Постоянный представитель РК при ООН Кайрат Умаров напомнил, что Казахстан придает первостепенное значение всем этим вопросам. В связи c этим было отмечено, что Казахстан является членом Группы друзей Председателя Комитета 1540 и активным участником всех международных мероприятий, содействующих укреплению режима нераспространения.

Выражая обеспокоенность в связи с растущей угрозой попадания ОМУ в руки террористов и других негосударственных субъектов, казахстанский дипломат подчеркнул важность своевременной и адекватной оценки меняющегося характера рисков распространения в условиях стремительного прогресса в области науки и техники. В связи с этим Кайрат Умаров призвал к принятию своевременных конструктивных и упреждающих мер на основе единства и доверия, тем самым способствуя укреплению Глобального антиядерного движения, инициированного Президентом Нурсултаном Назарбаевым, с целью предотвращения распространения ОМУ.

По итогам заседания, как отмечается в сообщении Министерства иностранных дел, Совет Безопасности призвал Комитет 1540 удвоить усилия по дальнейшему упрочению режима нераспространения с проявлением большей бдительности и новаторских подходов.

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