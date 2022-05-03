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Удвоить товарооборот
Фарид Юмашев

В Бишкеке состоялось 10-е заседание казахстанско-кыргызского Межправительственного совета, сопредседателями которого стали Премьер-министр РК Алихан Смаилов и Председатель Кабинета министров КР Акылбек Жапаров.

Межправительственные переговоры прошли в узком и расширенном форматах, стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, водно-энергетической, транспортно-логистической, промышленной и инвестиционной сферах.

Поблагодарив кыргызских партнеров за теплый прием, Алихан Смаилов подчеркнул, что Кыргызстан является не только одним из основных торгово-экономических партнеров, но и братским государством, с которым Казахстан связывают традиционно дружеские отношения. Особое внимание глава Правительства РК уделил вопро­су наращивания товарооборота между двумя странами, который уже достиг отметки в один миллиард долларов.

– Очевидно, это не предел, и мы обладаем более значительным потенциалом. Теперь перед нами стоит новая задача – довести уровень взаимной торговли до двух миллиардов долларов, – подчеркнул Алихан Смаилов.

По мнению Премьер-министра РК, для достижения поставленной цели необходимо расширить товарную номенклатуру, активизировать работу по созданию индустриальных торгово-логистических комплексов, а также усилить меры по борьбе с «теневым» товарооборотом.

В свою очередь глава Кабинета министров КР Акылбек Жапаров выразил уверенность, что сложившиеся между двумя народами дружественные и братские узы, в основе которых лежат общность истории и культуры, взаимопонимание и доверие, помогут вместе двигаться к общей цели – процветанию и повышению благосостояния.

В завершение встречи стороны отметили плодотворный характер состоявшихся переговоров и выразили готовность продолжать активное межгосударственное взаимодействие в духе добрососедства и стратегического партнерства.

По итогам заседания состоялось подписание Протокола 10-го заседания Межправительственного совета, а также соглашения об учреждении ООО «GFC Bishkek», сообщила пресс-служба Премьер-министра РК.

Соглашением предусматривается создание совместной компании, нацеленной на региональное продвижение Международного финансового центра «Астана» в Кыргызстане и Центрально-Азиатском регионе. От Казахстана в проекте участвует Центр «зеленых» финансов МФЦА, с кыргызской стороны – ОАО «Айыл банк», ЗАО «Кыргызская фондовая биржа» и ОЮЛ «Союз банков Кыргызстана».

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В рамках рабочей поездки в Бишкек Премьер-министр Казахстана­ Алихан Смаилов встретился также с Президентом­ Кыргызстана Садыром Жапаровым.

Собеседники обсудили перс­пективы развития казахстанско-кыргызского стратегического партнерства, уделив особое внимание укреплению торгово-экономического, инвестиционного и приграничного сотрудничества.

Высоко оценив взаимодействие двух стран в культурно-гуманитарной сфере, Алихан Смаилов выразил готовность Правительства РК оказать содействие в проведении Дней культуры Кыргызстана в Казахстане в октябре текущего года.

Премьер-министр РК проинформировал Президента Кыргызстана о договоренностях, достигнутых по итогам 10-го заседания Межправительственного совета, сообщила пресс-служба главы Правительства РК.

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