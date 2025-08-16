Угроза природе и безопасности страны

Закон и Порядок
4
Асель Шаяхмет
старший корреспондент отдела информации и права

Ситуация с браконьерством в Казахстане остается в числе острых и вызывающих тревогу проблем, особенно в отношении краснокнижных животных и редких видов рыб.

фото из архива «КП»

Ежегодно в бескрайних степях, горах, на реках и других водоемах разворачивается не всем заметная, но беспощадная война с браконьерами. Однако, несмотря на ужесточение законодательства, природоохранные органы по-прежнему сталкиваются с масштабными нарушениями: незаконная охота, рыбалка, вырубка редких пород деревьев и сбор ценных растений продолжают наносить урон экосистеме страны.

По словам председателя Комитета админист­ративной полиции МВД Кайсара Султанбаева, по итогам семи месяцев 2025 года в результате принимаемых мер Министерством внутренних дел выявлено почти 10,5 тыс. нарушений природоохранного законодательства, из которых 6 292 факта незаконной охоты и 3 817 – незаконной добычи рыбы. Также были выявлены серьезные правонарушения, связанные с незаконной вырубкой деревьев и кустарников, но их количество значительно ниже – 80.

– По 232 экологическим нарушениям начаты досудебные расследования. Из них 50 фактов по статье 337 Уголовного кодекса за незаконную охоту и 77 фактов за незаконную добычу рыбных ресурсов и других водных животных и растений, которые будут рассмотрены в соответствии с законодательством по статье 335 УК, – прокомментировал представитель МВД.

Кроме того, было установлено 105 фактов незаконного обращения с редкими видами животных и 57 фактов порубки деревьев, за что тоже предус­мотрены меры наказания. По информации Кайсара Султанбаева, по всем выявленным нарушениям были незамедлительно приняты меры.

– В ходе рейдов у нарушителей изъято более 16 тонн рыбы, включая около 750 килограммов осетровой породы, 218 кубомет­ров незаконно заготовленного леса, 125 рогов сайгаков, почти 18 километров рыболовных сетей, 440 орудий для совершения правонарушений, среди которых 57 плавательных средств, – привел цифры председатель комитета.

Самые распространенные причины браконь­ерства, как считают эксперты, сводятся к нескольким факторам. Основная – это высокая стоимость добычи на черном рынке. К примеру, рога сайгака в Китае оцениваются в десятки раз дороже, чем золото. А низкий уровень доходов в сельских регионах толкает местных жителей на то, что незаконная охота становится источником их заработка. При этом недостаток техники и кадров у природоохранных служб в глубинке позволяет нарушителям действовать практически безнаказанно.

Однако важно помнить, что браконьерство – это не только незаконная охота, но и удар по безопасности биоразнообразия и экосистемы страны. Исчезновение определенных видов и пород флоры и фауны может грозить изменением баланса экосистем, а это, в свою очередь, может негативно сказаться на сельском хозяйстве и климате.

К слову, с 2020 года в Казахстане ужесточили ответственность за браконьерство. Теперь за незаконную охоту на редкие виды грозит до 10 лет лишения свободы, а за убийство сотрудников природоохранных органов – пожизненный срок. Эти поправки были внесены после резонансного дела, когда в начале 2019 года при задержании вооруженных браконьеров в Нуринском районе Карагандинской области был убит инспектор РГП «ПО «Охотзоопром» Ерлан Нургалиев. По информации Кайсара Султанбаева, в настоящее время созданы мобильные группы с беспилотниками и тепловизорами, а также усиливается взаимодействие полиции с другими ведомствами.

В Казахстане борьбу с бра­конье­рами ведут сразу несколько структур, каждая из которых в своей зоне ответственности. Это Министерство экологии и природных ресурсов, природоохранная полиция, Пограничная служба КНБ, которая следит за тем, чтобы редкие животные – сайгаки, рысь, соколы и другие – не вывозились контрабандой за границу. Принимает участие в борьбе с браконьерством и Министерство сельского хозяйства – в части контроля за рыболовством и охотой, через подведомственные службы, специальные оперативные группы, с привлечением общественных организаций и волонтеров.

#браконьерство #борьба #браконьеры #закон и порядок #рейд

