Отмечается, что высота волны может составить 1 м, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

После произошедшего у берегов префектуры Аомори в Японии землетрясения магнитудой 6,7 появилась угроза цунами. Об этом сообщает Японское метеорологическое агентство.

Очаг землетрясения залегал на глубине 20 км.

На севере Японии 8 декабря произошло землетрясение магнитудой 7,2. Подземные толчки были зафиксированы у восточного побережья префектуры Аомори. Глубина землетрясения — примерно 50 км. Впоследствии на северо-востоке Японии было зафиксировано цунами высотой 40 см. Кроме того, рядом с городом Кудзи в префектуре Иватэ волны цунами достигали 50 см в высоту.

Позже премьер-министр Санаэ Такаити поручила правительству сотрудничать с региональными властями для спасения пострадавших и своевременно информировать о цунами и эвакуации. Главный секретарь кабинета министров Минору Кихара отметил, что около 800 домохозяйств остались без электричества.

Геопространственное информационное управление Японии 9 декабря сообщило, что мощное землетрясение у побережья префектуры Аомори на севере страны привело к горизонтальному смещению земной коры в районе эпицентра примерно на 9 см. Ведомство также отмечает, что результаты предварительного анализа могут быть уточнены после дополнительной проверки данных.

По состоянию на тот же день общее количество пострадавших увеличилось до 50 человек.