Указ Президента Республики Казахстан О назначении выборов в Курултай Республики Казахстан

В соответствии с подпунктом 3) статьи 46 и пунктом 1 статьи 95 Конституции Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить выборы депутатов Курултая Республики Казахстан на 23 августа 2026 года.

2. Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан организовать подготовку и проведение выборов депутатов Курултая Республики Казахстан.

3. Правительству Республики Казахстан, акимам столицы, областей, городов республиканского значения безотлагательно принять все необходимые меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению выборов депутатов Курултая Республики Казахстан.

4. Настоящий Указ вводится в действие со дня его опубликования.

Президент Республики Казахстан

К. Токаев

Астана, Акорда, 1 июля 2026 года

№ 1338