Указы Указ Президента Республики Казахстан 4 мая 2022 г. 7:34 О переименовании города Капшагая Алматинской области в город Қонаев В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Переименовать город Капшагай Алматинской области в город Қонаев. 2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования. Президент Республики Казахстан К. Токаев Нур-Султан, Акорда, 3 мая 2022 года № 885