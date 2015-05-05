Указ Президента Республики Казахстан

Указы
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Указ Президента Республики Казахстан
Об акимах городов Астаны и Алматы, областей

Указ Президента Республики Казахстан
О назначении Нигматулина Н. З. Руководителем Администрации Президента Республики Казахстан

Указ Президента Республики Казахстан
О назначении Абыкаева Н. председателем Комитета национальной безопасности Республики Казахстан

Укaз Президента Республики Казахстан
О назначении Бисембаева А. А. управляющим делами Президента Республики Казахстан

Указ Президента Республики Казахстан
О назначении Кожамжарова К. П. председателем Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции

Указ Президента Республики Казахстан
О назначении Куренбекова А. Ж. начальником Службы государственной охраны Республики Казахстан

Указ Президента Республики Казахстан
О назначении Байжанова Г. Ж. директором Службы внешней разведки Республики Казахстан «Сырбар»

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