Указ Президента Республики Казахстан Указы 5 мая 2015 г. 8:06 916 Указ Президента Республики Казахстан Об акимах городов Астаны и Алматы, областейУказ Президента Республики Казахстан О назначении Нигматулина Н. З. Руководителем Администрации Президента Республики КазахстанУказ Президента Республики Казахстан О назначении Абыкаева Н. председателем Комитета национальной безопасности Республики КазахстанУкaз Президента Республики Казахстан О назначении Бисембаева А. А. управляющим делами Президента Республики КазахстанУказ Президента Республики Казахстан О назначении Кожамжарова К. П. председателем Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупцииУказ Президента Республики Казахстан О назначении Куренбекова А. Ж. начальником Службы государственной охраны Республики КазахстанУказ Президента Республики Казахстан О назначении Байжанова Г. Ж. директором Службы внешней разведки Республики Казахстан «Сырбар»Содержание - скачать