Указы Главы государства

Указы
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Назначения

Указами Главы государства:

Оналбаев Онталап Серикбаевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Респуб­лики Казахстан в Исламской Республике Иран;

Буршаков Сатыбалды Ересович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Рес­публики Казахстан в Республике Северная Македония, он освобожден от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Рес­публики Казахстан в Государстве Израиль, Чрезвычайного и Полномочного Посла Рес­публики Казахстан в Республике Кипр по совместительству;

Ембердиев Даулет Тазабекович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Рес­публики Казахстан в Государстве Израиль;

Чрезвычайный и Полномочный Посол Рес­публики Казахстан в Социалистической Рес­публике Вьетнам Тумыш Канат Кобыланды­улы назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Камбоджа, Лаосской Народно-Демократичес­кой Республике по совместительству;

Чрезвычайный и Полномочный Посол Рес­публики Казахстан в Королевстве Марокко Сайлаукызы Саулекуль назначена Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Того по совместительству.

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