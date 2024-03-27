Указы Главы государства Указы 27 марта 2024 г. 6:00 0 Назначения Указами Главы государства: Оналбаев Онталап Серикбаевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Исламской Республике Иран; Буршаков Сатыбалды Ересович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Северная Македония, он освобожден от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Государстве Израиль, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Кипр по совместительству; Ембердиев Даулет Тазабекович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Государстве Израиль; Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Социалистической Республике Вьетнам Тумыш Канат Кобыландыулы назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Камбоджа, Лаосской Народно-Демократической Республике по совместительству; Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Марокко Сайлаукызы Саулекуль назначена Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Того по совместительству.