Укол на свежем воздухе

Коронавирус
Елена Ульянкина

Житель Караганды Ерлан Мухамеджанов с семьей 2 мая гулял по Центральному парку культуры и отдыха и увидел передвижной медицинский комплекс. Горожанин решил подойти и поинтересоваться, зачем медики в праздничный день приехали

в место массового отдыха.

Ему сообщили, что проводится бесплатная вакцинация от коронавируса и предложили сделать прививку. Карагандинец согласился, ведь так есть возможность убить, как говорится, сразу двух зайцев: и подышать свежим воздухом, и защитить себя от опас­ной болезни.

– После прививки чувствую себя хорошо, – заметил Ерлан, сидя в зоне поствакцинального контроля. – Настроен позитивно: не думаю, что наступят какие-то негативные последствия.
У меня много знакомых сделали прививки, все живы-здоровы. Вот и я решил вакцинироваться российским препаратом «Спутник V», ведь он уже проверен на практике.

Передвижные пункты вакцинации дислоцируются в Центральном парке культуры и отдыха и парке Победы Караганды, а также в парках Темиртау, Жезказгана и Балхаша. Они работают с 10.00 до 20.00. Желающие получить прививку должны быть старше 18 лет и иметь при себе удостоверение личности.

– Люди подходят к нам, задают вопросы, многие хотят вакцинироваться, но возникает одна проблема: с собой нет удостоверения личности, – говорит представитель Центра первичной медико-санитарной помощи Караганды Гульсара Аманбекова. – А без документов мы не можем сделать прививку, ведь информацию о пациентах в обязательном порядке надлежит внести в базу данных. И знаете, некоторые спешно отправляются домой за удостоверением.

Прививки жителям Карагандинской области в парках делали с 1 по 3 мая. Вакцинация в передвижных медицинских комплексах продолжится с 7 по 10 мая. В это время пациенты получат только первую дозу препарата «Спутник V». Второй укол им будут делать уже в поликлинике. Напоминание о дате повторной вакцинации придет на мобильный телефон в виде SMS-сообщения.

Отметим, что прививки первым компонентом вакцины получили более 117 тыс. жителей Карагандинской области, вторым – свыше 15 тыс. В планах управления здравоохранения до 1 июля вакцинировать около 700 тыс. человек.

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