Украденные на 20 млн тенге дорожные знаки стали лопатами, заборами и крышками для казанов

Происшествия
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

С начала 2023 года с республиканских трасс украли элементы дорожной инфраструктуры почти на 20 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу национальной компании «КазАвтоЖол».

Фото: пресс-служба нацкомпании "КазАвтоЖол"

Кражи дорожных знаков и защитных сооружений с республиканских автодорог регистрируются ежегодно. Постоянное патрулирование трасс и информационно-разъяснительная работа не помогают, посетовали в нацкомпании.

Однако здесь констатировали, что по сравнению с предыдущими годами краж становится всё меньше.

«К примеру, с начала 2023 года с республиканских трасс украдено элементов дорожной инфраструктуры почти на 20 млн тенге. В 2021 году такой ущерб составил более 60 млн тенге.

В большинстве случаев крадут дорожные знаки, сетчатые ограждения от скота, катафоты и стробоскопы. Были случаи, когда неизвестные украли 2 больших трансформатора под освещение», – привели примеры в КазАвтоЖоле.

«Хозяйственные» воришки используют элементы дорожной инфраструктуры в быту: из дорожных знаков квадратной формы делают лопаты, из круглых – крышки для кастрюль и казанов, светодиодные катафоты крепят к велосипедам, а из заградительных сеток от скота мастерят заборы для дома.

«Пользователей автомобильных дорог республиканского значения просим беречь государственное имущество и помнить, что от наличия элементов дорожной инфраструктуры зависит безопасность всех участников движения. В этом вопросе очень важны личная ответственность и сознательность наших граждан», – обратились к казахстанцам в компании.

В целом же для повышения уровня безопасности дорожного движения на республиканских трассах установлено 8 тысяч новых дорожных знаков, 19 тысяч катафотов, 3,5 тысячи квадратных метров шумовых полос и 10 тысяч сигнальных столбиков, обустроено 9,7 тысячи погонных метров барьерного ограждения, установлено 300 информационных панно и отремонтировано 179 автопавильонов и площадок отдыха.

#дороги #кража #КазАвтоЖол #воровство

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