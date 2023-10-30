Украл, выпил – в тюрьму!

Как показывает практика, большинство любителей легкой наживы промышляют в местах массового скопления людей: на рынках, в общественном транспорте, крупных торговых центрах и даже… в религиозных учреждениях. Видимо, некоторых не страшат ни божий суд, ни уголовно-исполнительная система.

Так, как сообщают полицейские региона, в центральной мечети области «Хибатулла ат-Тарази» во время молитвы неизвестный забрал из кармана куртки 45-летнего горожанина мобильный телефон Oppo 7, а у его 29-летнего друга – iPhone 13, которые хозяева оценили в 250 тыс. и 570 тыс. тенге соответственно. По горячим следам похитителя удалось задержать. Им оказался ранее судимый за воровство 34-летний местный житель.

Вместе с тем в департаменте полиции области отмечают снижение числа краж сотовых телефонов на 41,7%, что, несомненно, не может не радовать. Но, к сожалению, они все еще являются одним из самых распространенных видов преступ­лений.

Есть и «джентльмены удачи», которые не мелочатся. Так, была задержана целая преступная группа, которая подозревается в краже аммофоса стоимостью несколько десятков миллионов тенге. Было замечено, что в течение пяти месяцев стали пропадать удобрения, производимые ТОО «Казфосфат» и экспортируемые в страны дальнего и ближнего зарубежья и другие регионы Казахстана. Позже выяснилось, что это были кражи, которые совершались неизвестными лицами из вагонов на железнодорожной станции Шайкорык.

Как отмечают в полиции, долгое время их не могли обнаружить. Но в конце концов воров удалось вычислить и задержать благодаря совместным усилиям сотрудников линейного отдела полиции и департамента безопасности ТОО «Казфосфат». Задержание про­изошло во время совершения ими очередной кражи. Установлено, что это была организованная группа из восьми жителей области, которая приезжала на место преступления на двух автомашинах марки «газель». Задержанные дали признательные показания. У них были изъяты обе машины и более пяти тонн аммофоса. Злоумышленникам инкриминируется еще восемь аналогичных эпизодов. Общая сумма ущерба, причиненного предприятию, составила свыше 80 млн тенге.

Другая группа лиц орудовала в Сарысуском районе.

И снова объектом внимания стало ТОО «Казфосфат». Только на сей раз пропадало немалыми объемами дизельное топливо. Его крали прямо с завода в городе Жанатасе. Деятельность злоумышленников пресечена местными полицейскими. Инициатором и организатором хищения оказался 34-летний житель Туркестанской области, которому при помощи ряда работников предприятия долгое время удавалось вывозить довольно крупные партии ГСМ. После задержания всех причастных лиц в результате обыска обнаружено свыше десяти тонн дизтоплива, а также оборудование и автомашины, использовавшиеся для перевозки и перекачивания горюче-смазочных материалов. Кроме того, изъят обрез гладкоствольного ружья.

И еще один случай. В первый отдел полиции Тараза поступило сообщение, что неизвестное лицо путем подбора ключей незаконно проникло в помещение компании, расположенное на городском рынке, и похитило из сейфа около 19 млн тенге. При проведении оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления был задержан 21-летний житель Меркенского района, который находился уже в городе Балхаше Карагандинской области. Подозреваемый признался в содеянном.

В целом, по информации департамента полиции области, за прошедшие девять месяцев зарегист­рировано 836 правонарушений. Это ниже показателя за аналогичный период прошлого года на 34,4%. Но снижение количества краж – не повод расслабляться. Ведь практически ежедневно все равно находятся те, кто желает не работая получить большие деньги, быстро обогатиться за счет других. Блюстители закона призывают граждан всегда быть бдительными.