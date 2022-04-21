Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Кадровые назначения
Улан Саркулов сменил Максата Кожабаева на посту зампреда Антикора

Распоряжением Главы государства Саркулов Улан Серикович назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы). Об этом сообщили в пресс-службе Президента РК, передает Kazpravda.kz.

Другим распоряжением Главы государства Кожабаев Максат Аманкулович освобожден от должности заместителя председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы).

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