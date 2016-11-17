Улучшенный по всем параметрам

В среду национальный перевозчик представил об­щественности и СМИ новый самолет, который впервые будет эксплуатироваться в странах СНГ и Центральной Азии. В торжественной церемонии приняли учас­тие представители Правительства, дипломатического корпуса, компании Airbus, фонда «Самрук-Казына» и самой авиакомпании.

В 2015 году «Эйр Астана» подписала контракты на приобретение в лизинг 11 воздушных судов семейства Airbus A320NEO, поставка которых запланирована с 2016 по 2019 год. Авиалайнеры будут выполнять полеты по внутренней маршрутной сети, а также по международным направлениям в Китай, Турцию, Индию, Россию и ОАЭ.

– Airbus A320 доказал свои исключительные характеристики в эксплуатации за последние девять лет и отличается привлекательным видом, низкими операционными расходами, высокой надежностью и показателями безопасности, – сказал на презентации президент «Эйр Астаны» Питер Фостер. – Новое поколение самолетов семейства А320NEO предусматривает значительные улучшения по всем этим параметрам.

«Эйр Астана» в настоящее время выполняет более 60 международных и внут­ренних рейсов из хабов в Алма­ты и Астане. Воздушный флот авиакомпании состоит из 30 самолетов западного производства: Boeing 767-300ER, Boeing 757-200, Airbus A320 и Embraer E190.

Компания стала первым перевозчиком среди стран СНГ и Восточной Европы, удостоенным в 2012 году престижного рейтинга «4 звезды» международного агентства Skytrax и звания лучшей авиа­компании в Центральной Азии и Индии. Обе награды были подтверждены во все последующие годы.

Директор по производственным вопросам и работе с клиентами компании Airbus Джон Лихи поздравил «Эйр Астану» с приемкой первого самолета А320NEO. Он выразил уверенность, что авиакомпания оценит все преимущества унификации A320NEO c текущим парком самолетов A320, его высокую топливную эффективность и непревзойденный уровень пассажирского комфорта.

Стоит отметить, что все самолеты Airbus являются унифицированными с точки зрения пилотирования. На практике это означает, что они обладают практичес­ки идентичными кабинами пилотов и процедурами управления, что позволяет авиакомпаниям значительно сократить расходы на обслуживание самолетов и подготовку летно-технического персонала.

A320NEO представляет собой усовершенствованную версию семейства А320. Эти высокоэкономичные самолеты оборудованы новейшими двигателями Pratt Whitney и законцовками крыла, что обеспечивает сокращение расхода топлива по сравнению с Airbus A320CEO на 15% и, соответственно, увеличение дальности полета.

Шарклеты улучшают аэродинамические характерис­тики за счет уменьшения «срыва потока» c кромки крыла, что уменьшает сопротивление, сокращает расход топлива на 4% на длинных дистанциях и увеличивает дальность полета примерно на 185 км или же коммерчес­кую загрузку на 450 кг.

A320NEO также является самым малошумным лайнером в своем классе. Уровень внешнего шума на 19 дБ ниже требований ICAO. Кроме того, площадь звукового следа на взлете на 50% меньше, чем у А320CEO.

Новое судно относится к семейству узкофюзеляжных пассажирских реактивных самолетов и имеет двухклассную компоновку: 16 кресел в бизнес-классе, 132 – в экономклассе. Комфортный салон оборудован вместительными багажными полками и новой системой освещения на основе светодиодной технологии: доступны 16,7 млн световых оттенков для создания неповторимых вариантов освещения на борту!

В целом семейство самолетов А320 является самым коммерчески успешным в мире. В общей сложности Airbus продал около 12 800 таких судов. Каждые две секунды в мире взлетает или приземляется один самолет семейства А320. В настоящее время финальная сборка осуществляется на четырех площадках: в Тулузе (Франция), Гамбурге (Германия), Тяньцзине (Китай) и Мобиле (США). Эти модели самолетов имеют один из самых высоких показателей операционной надежности (99,7%), так что путешествия с «Эйр Астаной» станут еще комфорт­нее и безопаснее.