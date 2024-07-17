Умерла приемная мать евроказаха, разыскивающего биологическую маму

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Сегодня об этом в соцсетях рассказала ведущая программы «Бармысын бауырым» Кымбат Досжан.

«Друзья, мама Валерия, усыновившая Жанибека, ушла из жизни в процессе эвтаназии. Она 20 лет была мамой Жанибеку. Даже если сама болела, но смогла подарить любовь и милосердие ребенку. Теперь она обрела вечный покой. 54 года. Держись, Жанибек», – написала Кымбат Досжан на своей странице в Instagram.

Напомним, 21-летний житель Испании по имени Джани просил откликнуться неравнодушных людей и помочь ему связаться с биологической матерью. Из рассказа парня стало известно, что он родился 17 января 2002 года в Аркалыке. В двухлетнем возрасте его усыновила гражданка Бельгии.