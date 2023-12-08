Испанский казах ищет биологическую мать в Казахстане

Общество
377
Аменова Дана
Корреспондент

В сети опубликовано видеообращение молодого парня, приехавшего в Астану, чтобы найти биологических родителей, сообщает Kazpravda.kz

Скриншот видео

21-летний житель Испании по имени Джани просит откликнутся неравнодушных людей и помочь ему связаться с родителями. Из рассказа парня стало известно, что он родился 17 января 2002 года в Аркалыке. В двухлетнем возрасте его усыновила бельгийская семья. Мальчик получил европейское образование, свободно говорит на английском, испанском, французском и немецком языках.  

Уроженец Казахстана в данное время проживает в Испании на Майорке. На исторической родине он планирует пробыть до 20 декабря. Джани надеется, что до отъезда в Европу сможет найти биологическую мать. 

Большинство комментаторов в соцсетях поддержали такое стремление юноши.  
 

«Он должен знать свои корни, свой род. Надо понимать откуда его вытащили приемные родители, чтобы быть им благодарным ещё больше»,

 «Удачи тебе, обязательно найдешь! Корни надо знать!»,

«Низкий поклон родителям, которые воспитатели тебя»,

«Конечно хочется узнать о себе, поддерживаю парня! может есть братья, сёстра. дай Бог чтоб они были порядочными»,  пишут они.

Однако нашлись и те, кто не разделяет такую точку зрения.  

«Раз ей не нужен зачем искать. Был бы нужен не оставила бы. Но родных можно найти и посмотреть на них»,

« Зачем выяснить почему бросили?»,

Зачем нужно искать кукушку? Она бросила ребенка,значит он ей не нужен. Часто такие поиски заканчиваются разочарованием, любви и теплой встречи обычно не получают»,

«В Аркалыке нет так много роддомов, стоит поднять архив»,  предлагают находчивые подписчики.

@kazpravda.kz

Испанский казах ищет биологическую маму в Казахстане

♬ оригинальный звук - kazpravda.kz

 

#казахстан #поиск #соцсети #видеообращение

Популярное

Все
Судебная система в контексте реформ
Сыграем против Криштиану?
Ушел в Интернет. Будет не скоро
Уютная зимовка, теплый қоржын-үй
Розовые розы и «Тойoта-Королла»
Ставка на своих воспитанников
Фестивальное движение: зачем и для кого?
Бауыржан Ракишев: для нас важен каждый стук сердца
Спешат на помощь
Учим играючи
Методом языкового погружения
Ученые-археологи из Казахстана и России доказывают, что Великий шелковый путь лежал через Мангистау
Что мы можем сделать для страны?
Решен часто поднимаемый инвесторами вопрос – Смаилов
4 км шли по следам обуви грабителя полицейские ЗКО
Предел на право
Школьного учителя обвинили в развращении двух учеников в Кызылорде
О новом инвесторе "АрселорМиттал Темиртау" рассказал Шарлапаев
Мужчина напал на девочку в Семее – в полиции рассказали подробности инцидента
Выпускница стипендии «Болашак» преподает в сельской глубинке
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни
Задержан арендатор сгоревшего в Алматы хостела
Бывшему высокопоставленному полицейскому заменили штраф на заключение в Актюбинской области
Когда начисляется штраф должникам за проезд по платным дорогам
За хулиганство со стрельбой в многоэтажке дали реальный срок жителю ВКО
Казахстан открыл небо для зарубежных авиакомпаний
Транссексуала-иностранца выявили в притоне в Атырау
У ФК "Актобе" новый тренер
Tesla начала продажи пикапа Cybertruck
70-летняя женщина родила двойню и осталась одна
Президент принял участие в церемонии подписания ряда соглашений
Токаев провел переговоры с министром инвестиций ОАЭ
Двое казахстанцев сыграют в основной сетке юниорского Aus Open
Черных старателей с золотом на 130 млн тенге задержали в Степногорске
ЦАХАЛ подтвердил гибель пятерых заложников в плену ХАМАС
Уроки психологии. О чувстве собственного достоинства
Гол Тагыбергена признан лучшим в отборочном цикле Евро-2024
Состоялась жеребьевка группового этапа Euro-2024
Построить ветроэлектростанцию в области Жетысу хотят Казахстан и ОАЭ
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
«Сначала шахматы, а потом азбука»
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению

Читайте также

МВД призывает казахстанцев не доверять ссылкам даже от родс…
Арестован глава департамента экологии ВКО
Партия AMANAT станет кузницей кадров для женщин-лидеров
Более 800 детей с инвалидностью оставили без льготного пита…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]