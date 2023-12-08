Испанский казах ищет биологическую мать в Казахстане

В сети опубликовано видеообращение молодого парня, приехавшего в Астану, чтобы найти биологических родителей, сообщает Kazpravda.kz

Скриншот видео

21-летний житель Испании по имени Джани просит откликнутся неравнодушных людей и помочь ему связаться с родителями. Из рассказа парня стало известно, что он родился 17 января 2002 года в Аркалыке. В двухлетнем возрасте его усыновила бельгийская семья. Мальчик получил европейское образование, свободно говорит на английском, испанском, французском и немецком языках.

Уроженец Казахстана в данное время проживает в Испании на Майорке. На исторической родине он планирует пробыть до 20 декабря. Джани надеется, что до отъезда в Европу сможет найти биологическую мать.

Большинство комментаторов в соцсетях поддержали такое стремление юноши.



«Он должен знать свои корни, свой род. Надо понимать откуда его вытащили приемные родители, чтобы быть им благодарным ещё больше»,

«Удачи тебе, обязательно найдешь! Корни надо знать!»,

«Низкий поклон родителям, которые воспитатели тебя»,

«Конечно хочется узнать о себе, поддерживаю парня! может есть братья, сёстра. дай Бог чтоб они были порядочными», — пишут они.

Однако нашлись и те, кто не разделяет такую точку зрения.

«Раз ей не нужен зачем искать. Был бы нужен не оставила бы. Но родных можно найти и посмотреть на них»,

« Зачем выяснить почему бросили?»,

Зачем нужно искать кукушку? Она бросила ребенка,значит он ей не нужен. Часто такие поиски заканчиваются разочарованием, любви и теплой встречи обычно не получают»,

«В Аркалыке нет так много роддомов, стоит поднять архив», — предлагают находчивые подписчики.