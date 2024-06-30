Уникальные операции детям с эпилепсией проводят актюбинские нейрохирурги

Здравоохранение, Наука
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Внедрение данного вида лечения поможет детям с эпилепсией контролировать приступы в случаях, когда судороги невозможно предотвратить лекарствами, передает Kazpravda.kz

Фото: Минздрав РК

В Актобе на базе областной детской больницы нейрохирурги научились проводить уникальные операции, снижающие на 60% частоту судорог у детей с эпилепсией.

Мастер-класс для местных нейрохирургов провел Азамат Жайлганов, который с 2021 года на базе городской больницы №2 Алматы провел порядка 70 успешных вмешательств по VNS-терапии.

Под скальпелем участников мастер-класса оказался маленький пациент с фармакорезистентной эпилепсией. Это форма заболевания, при которой лекарства и другие виды лечения неэффективны.

«Оперирующие специалисты установили на блуждающий нерв пациента специальный стимулятор. Аппарат останется под кожей ребёнка на 4-10 лет. Дорогостоящая операция занимает всего час времени. А её эффективность достигает 60% снижения частоты приступов судорог. Это важно для детей. Ведь эпилепсия без должного контроля препаратами приводит к умственному и физическому нарушению развития», - отметила приехавшая в команде экспертов эпилептолог Яна Акчурина.

Внедрение данного вида лечения поможет детям с эпилепсией в нашей стране контролировать приступы в случаях, когда судороги невозможно контролировать лекарствами.

По итогам мастер-класса Актюбинское областное управление здравоохранение планирует сформировать опербригаду детских нейрохирургов для внедрения методики на базе стационара.

#дети #Актобе #операция #эпилепсия

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