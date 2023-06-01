Универсальность без границ

Не секрет, что сегодня во всем мире охотятся за технологиями, ведущие страны переманивают специалистов, создавая им идеальные условия для работы, то есть идет настоящая борьба за умы. Передовые технологии прежде всего упрощают производственные процессы, уменьшают издержки, повышают эффективность, а это прямой путь к экономической выгоде.

Команда инженеров под руководством Сулеймена Каимова занимается научной деятельностью и актуальными проектами государственного финансирования в области информационных технологий и робототехники. За последние пять лет им удалось успешно реализовать пять коммерческих проектов, которые эффективно используются в промышленных предприятиях, значительно снижая финансовые расходы и повышая производительность труда. Один из них – разработка информационной системы для автоматизации процессов горнотранспортных работ на основе спутниковой навигации. К примеру, сейчас специалисты решают задачу для одной из иностранных горнодобывающих компаний, которая позволит сэкономить около 2–4 млрд долларов США.

Еще одно изобретение отечественных инженеров представляет технологию перегрузки деликатных объектов сферической и цилиндрической формы. Она актуальна для сбора томатов, перемещения микропобегов, а также для конвейеров на заводах, поэтому ею активно интересуются международные автоконцерны Fiat и Volkswagen. По сути, отечест­венные инженеры изобретают технологии, которые являются универсальными и могут внедряться в самых разных сферах.

Несколько лет исследовательская группа работает над научным проектом мирового значения: масштабирование технологии микроклонального размножения растений для непрерывного производства посадочного материала. Результаты инновационного проекта были опубликованы в авторитетных международных журналах, многие из которых индексируются в международной базе данных Scopus.

Молодые исследователи считают, что одним из кардинальных решений проблемы озеленения нашей страны является получение качественного отечественного посадочного материала путем микроклонального размножения с последующим его масштабированием. В проекте предполагается решение чрезвычайно актуальной задачи по автоматизации основных этапов данного технологического процесса для озеленения крупных городов и засушливых территорий Казах­стана. Практические результаты исследований – создание инновационного роботизированного комплекса, который позволит уменьшить импорт посадочного материала для озеленения. Кроме того, с помощью данной технологии можно восстановить редкие растения, которые находятся на грани исчезновения или занесены в Красную книгу. Эта технология создаст возможность для высаживания стрессоустойчивого посадочного материала, учитывая надвигающиеся изменение климата, опустынивание, нехватку воды, что очень актуально для Казахстана.

Ученый отметил, что во многих случаях высадка деревьев на огромных площадях не приносит ожидаемого результата, так как не учитывается такой момент, как болезнь деревьев, когда одно растение, подхватив эпидемию, может заразить весь ареал. Преимущество отечественной технологии заключается в том, что она позволяет восстановить краснокнижные сорта деревьев, которые несут в себе сильный генофонд. Условно говоря, лучше сажать тополь или турангу, которая противос­тоит холоду, лучше переносит отсутствие влаги. Поэтому эта технология очень гибкая и имеет возможность восстанавливать особые сорта растений, которые считаются дорогими и редкими. При этом решаются два важных вопроса – восстановление популяции исчезающих видов деревьев и озеленение планеты качественным посадочным материалом. К примеру, саксаул, который уже переходит в разряд исчезающих кустарников, можно восстановить с помощью данной технологии. Выгоду получат как фермеры, так и экология в целом.

Мой собеседник полагает, что наша страна идет по открытому пути развития науки, преодолевая болезни роста, и должна развиваться во взаимодействии с ведущими мировыми научными центрами.

– Наша команда вносит свой вклад в формирование качественных кадров для страны. Мы делимся своими изобретениями со студентами, на конкретных примерах демонстрируя прак­тическое применение передовых информационных технологий и робототехники, – говорит ученый.

Наша справка. Молодой PhD-исследователь из Алматы Сулеймен Каимов попал в список самых лучших молодых ученых мира. Рейтинг был составлен аналитиками INSO Awards, крупнейшей международной некоммерческой организации в области инженерии, науки и технологий. Рейтинг основан на наличии инновационных проектов, публикационной активности и международного признания. Сулеймен Каимов и члены его команды активно привлекаются к оценке чужих работ в качестве профессиональных экспертов.