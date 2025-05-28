Университетский корпус вернули государству

Закон и Порядок
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Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

В Усть-Каменогорске областной надзорный орган распутал хитрую комбинацию увода вузовского здания в частную собственность.

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Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Восточно-Казах­станской области, в 2000-х годах на базе исторического корпуса архитектурно-строительного факультета техуниверситета им. Д. Серикбаева был создан технопарк «Алтай». Предприятие зарегистрировали в форме ТОО, в его задачи входила разработка инновационных решений. Позже в результате ряда сделок произошло отчуждение долей собственности в пользу частных лиц.

«Прокуратура проанализировала передачу госактивов университета в конкурентную среду и установила признаки манипуляции с долями в уставном капитале, – рассказали в надзорном органе. – В ходе дальнейшей проверки были выявлены факты причинения ущерба на сумму более полутора миллиардов тенге путем уменьшения доли университета, а также вывода средств».

Кроме того, всплыли такие факты, как незаконная передача госимущества стоимостью 1,4 млрд в залог, незаконное применение налоговых льгот со стороны соучредителя. В адрес вуза был направлен акт, на основании которого ВКТУ в свою очередь подал иск об отмене договоров залога и протоколов об уменьшении доли уставного капитала.

По результатам процесса суд снял с госимущества все обременения. Вузу возвратили незаконно переданные третьему лицу почти 79% доли в технопарке на сумму 535 млн тенге. Тем самым судебный акт подтвердил 100-процентную долю государства в технопарке. Также была аннулирована задолженность на 1,6 млрд тенге перед недобросовестным соучредителем.

«Региональный департамент экономических расследований начал досудебное расследование о причинении имущественного ущерба путем обмана или зло­употребления доверием по статье 195 Уголовного кодекса. Ведется следствие», – дополнительно сообщили в прокуратуре.

#суд #Усть-Каменогорск #ВУЗ

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