Упавшая с девятого этажа годовалая девочка умерла в Павлодаре

Врачи больше двух суток боролись за жизнь годовалой малышки, упавшей с 9-го этажа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

К сожалению, усилия медиков Павлодарской областной детской больницы не дали желаемого результата.

"Час назад девочка скончалась", – сообщили в управлении здравоохранения региона.

По данным ведомства, с момента поступления ребенок был в коме.

Напомним, несчастный случай произошел 15 мая. Малышка выпала с 9 этажа на козырек магазины.

С тяжелыми травмами ее госпитализировали в больницу и держали на искусственной вентиляции легких и инотропной поддержке.