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Годовалая девочка выпала с девятого этажа на крышу магазина в Павлодаре

Годовалый ребенок выпал из окна девятого этажа на кровлю магазина в городе Павлодаре, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

15 мая 2022 года в 18:18 часов на пульт 112 ДЧС Павлодарской области поступило сообщение о том, что с девятого этажа на кровлю магазина «Правит» упал ребенок.

По прибытии спасатели с помощью носилок и выдвижной лестницы спустили девочку 2021 года рождения с козырька через окно второго этажа. Пострадавшего ребенка передали сотрудникам скорой помощи.

В спасательной операции были задействованы 5 человек и 1 единица техники ДЧС Павлодарской области, службы 103, 102.

 

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