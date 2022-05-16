Годовалая девочка выпала с девятого этажа на крышу магазина в Павлодаре

Годовалый ребенок выпал из окна девятого этажа на кровлю магазина в городе Павлодаре, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

15 мая 2022 года в 18:18 часов на пульт 112 ДЧС Павлодарской области поступило сообщение о том, что с девятого этажа на кровлю магазина «Правит» упал ребенок.

По прибытии спасатели с помощью носилок и выдвижной лестницы спустили девочку 2021 года рождения с козырька через окно второго этажа. Пострадавшего ребенка передали сотрудникам скорой помощи.

В спасательной операции были задействованы 5 человек и 1 единица техники ДЧС Павлодарской области, службы 103, 102.