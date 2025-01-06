Упавшее в реку авто достали из воды в Семее

В данное время продолжаются поиски двух пассажиров затонувшей машины, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Скриншот видео МЧС

По данным МЧС, один из четверых граждан, находившихся в салоне легковушки выжил в аварии.

«В ходе поисково-спасательных работ сотрудники МЧС Казахстана с помощью инженерной техники воинской части, извлекли из воды затонувший автомобиль. Поиски двух человек ведут более 100 сотрудников ведомства», – говорится в официальном сообщении.

Напомним, совершив столкновение с бетонным ограждением, с обрыва в реку Иртыш упал легковой автомобиль.

В момент аварии в салоне находились четыре человека. Один из пассажиров сумел самостоятельно выбраться из машины и доплыть до берега. В медицинской помощи он не нуждался. В 11 метрах от места происшествия поисковая группа обнаружила и извлекла из воды тело погибшей девушки.

Ранее стало известно, что в Семее продолжают искать пассажиров упавшего в реку автомобиля.