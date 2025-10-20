Также в городе будут проводиться мастер-классы от запрубежных урачей

Фото: Управление общественного развития ЗКО

Аким ЗКО Нариман Турегалиев провел официальную встречу с представителями Международной клиники «Святая Мария» при университете Квандонг (Республика Корея). Делегацию возглавил президент и генеральный директор клиники господин Ко Дон Хён, сообщает Kazpravda.kz

Готовность к долгосрочному и взаимовыгодному партнерству и намерение реализации конкретных совместных проектов стороны закрепили меморандумом. Документ предполагает проведение в Уральске для медицинских работников региона мастер-классов и семинаров, а также онлайн-консультаций по сложным заболеваниям.

В ближайшее время будут проработаны документальные и организационные вопросы, утвержден совместный план действий по программам стажировок на базе клиники «Святая Мария» в Южной Корее.

По данным областного управления здравоохранения, только в этом году 7 западноказахстанских врачей смогли повысить квалификацию за рубежом, в том числе, один – в Китае и шесть – в Российской Федерации.