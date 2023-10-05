Ущерб в 1,2 млрд тенге возместило государству предприятие в Мангистау

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Искакова Айдана
корреспондент

Кроме того, оплачены штрафы на сумму более 70 млн тенге

Фото: Kazpravda.kz

Ущерб в 1,2 млрд тенге возместило государству предприятие в Мангистауской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

"В рамках проводимой работы по защите экономических интересов государства, а также с учетом массовых жалоб работников предприятия, прокуратура Мангистауской области провела проверку в деятельности АО "Phystech II". В результате был выявлен ряд грубых нарушений трудовых прав работников, а также неисполнение требований экологического законодательства, невыполнение контрактных обязательств перед государством и другие недостатки", - говорится в сообщении.

Как отметили в надзорном органе, по принятым прокуратурой мерам предприятие возместило государству ущерб на сумму 1,2 млрд тенге, а также оплатило административные штрафы на сумму более 70 млн тенге.

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