Успех образования равняется комфорту

По три человека за партой, между рядами которых свободно пройти невозможно. Разве что протиснуться, да и то не у всех получится. Впервые такую скученность в классе я увидела лет двадцать назад. Причем в школе не самого маленького населенного пункта. В таких условиях учиться непросто: не то что неудобно писать, а даже сидеть тесно.

В регионе, где традиционно высокие показатели рождаемости, со школами всегда была беда. Не удалось избавиться от проблемы переполненности школ и аварийных зданий даже сейчас. Несмот­ря на то что при реализации государственных программ по строительству школ больше всего учебных заведений традиционно возводили на юге. К примеру, когда по всей стране строили «100 школ, 100 больниц», треть учреждений определили на юге.

И все же по-прежнему есть учебные заведения, как, например, в населенном пункте Шарбулак Казыгуртского района. Это одна из пяти школ области, уроки в которых сегодня проходят в три смены.

От четырех перегруженных учебных заведений общеобразовательную школу Шарбулак отличает то, что здесь занятия ведут даже в коридорах и актовом зале. Все относительно свободные площади приспособлены под классы.

В разряд трехсменных учебное заведение попало после того, как половину учебного корпуса, построенного 70 лет назад, признали аварийным и непригодным для проведения занятий. Учитывая, что в селе нет строе­ний, подходящих под школу, пришлось уплотниться. В итоге более тысячи учеников втиснули в половину здания.

По три человека за одной партой пока здесь не сидят, но актового зала и даже коридора, в котором бы отдыхали на переменах дети, у школяров теперь нет. Коридор разделили на шесть «классов», установив между ними перегородки из ОСБ-плит. Надо признать, когда за тонкой стеной слышны звуки из смежных классов, условия, конечно, не самые лучшие для того, чтобы внимательно изучать новую тему.

Сельчане устали обивать пороги чиновничьих кабинетов, вполне логично полагая, что их дети имеют право на нормальные условия для обучения. В ответ неизменно звучат обещания построить новую школу. И так на протяжении многих лет.

Казалось бы, в чем причина, если уже давно готова проектно-сметная документация. Ее разработали еще в 2021 году. Тогда объект оценили в 1,6 млрд тенге. После того как в 2023 году в ПСД внесли изменения, стоимость новой школы увеличилась до 1 млрд 965 млн тенге. Сейчас построить такой необходимый объект в населенном пункте обещают в следующем году.

На решение этой задачи как раз и направлен Национальный проект «Комфортная школа». Он осуществляется в рамках исполнения поручения Главы государства, обозначенного в Послании народу Казахстана «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество», прозвучавшем в 2022 году. В нем Президент страны коснулся вопроса качества среднего образования, как одного из значимых факторов формирования успешной нации. «Каждый казахстанский школьник должен иметь достойные условия для обучения и всестороннего развития. Именно на это нацелен новый национальный проект «Комфортная школа». До 2025 года мы создадим 800 тысяч ученических мест, отвечающих современным требованиям. Это позволит полностью решить проблему аварийных и трехсменных школ. Данная мера также значительно нивелирует разницу между качеством образовательной инфраструктуры в городах и селах», – отметил Касым-­Жомарт Токаев. Цель проекта – ликвидация аварийных школ, трехсменного обучения и дефицита ученических мест. Для этого до 2026 года власти на местах построят 401 школу на 842 тыс. новых ученических мест в городах и активно развивающихся населенных пунктах.

Глава государства не оставляет этот вопрос без внимания все эти годы. И в нынешнем Послании «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм» Президент отметил: «Данный вопрос крайне актуален и находится на контроле фонда «Самрук-Қазына». Правительство и акимы должны активно подключиться к этой работе. Полагаю, депутаты тоже не останутся в стороне. Для комфортных школ Правительство должно предусмотреть отдельную систему управления».

В Туркестанской области воп­рос по улучшению сферы образования не сходит с повестки дня. В рамках реализации проекта «Комфортная школа» в регионе в 2023–2025 годах запланировано строительство 63 школ проектной мощностью 49 тыс. ученических мест. Среди них 11 школ на 300 мест, 25 – на 600 мест, 15 школ – на 900, шесть – на 1 200 мест, четыре – на 1 500 и две школы – на 2 000 мест.

В текущем году в эксплуатацию сдадут в общей сложности 29 школ. В начале учебного года открыли 19 учебных заведений и в них уже идет обучение, а остальные 10 обещают сдать в эксплуатацию в декабре.

Новая трехэтажная школа в селе Шаульдер Отрарского района стала украшением населенного пункта. Она рассчитана на 600 учеников. Стоимость проекта – 5 млрд 800 млн тенге.

В учебное заведение, построенное по проекту «Комфортная школа», учителей решили набирать на конкурсной основе, учитывая их педагогический стаж и категорию. В районном отделе образования полагают, что школа должна быть образцовой не только в плане созданных условий для учебы, но и по качеству преподавания дисциплин.

Такой подход разделяет доктор педагогических наук, профессор ЮКУ имени М. Ауэзова Асма Калыбекова.

– Комфортная школа – это место, куда ребенку хочется идти и где безопасно находиться, – считает Асма Калыбекова. – Не зря говорят, что театр начинается с вешалки, то же самое касается и школ. Внешний вид здания, уют в классе, дизайн и оформление школы – все это напрямую влия­ет на настрой учеников, помогает сформировать дружелюбную среду. В качественной школе на уроках всегда интересно, нет скучных тем. Педагоги дают возможность высказывать свое мнение и учат не бояться ошибаться. В такой школе учителя точно не кричат, не унижают и не травят одноклассники. Именно в таких условиях формируется интерес к знаниям, желание ежедневно узнавать что-то новое.

На содержание новых школ, на дополнительные штатные единицы, выплату заработной платы и оплату коммунальных услуг в бюджете области предусмотрено три миллиарда тенге. Эти средства уже выделены в сентябре.

Также областным управлением образования рассчитывается объем средств, необходимых для содержания школ, которые будут построены и введены в экс­плуатацию в ближайшие три года, в 2025–2027, в рамках национального пилотного проекта «Комфортная школа».

В областном управлении образования подчеркивают, что при обеспечении школ необходимым инвентарем – стульями, партами, досками, а также при оформлении интерьера школ учитывается опыт Binom School.